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SCI GLOBAL RAIL INDEX свидетельствует о сохранении позитивного климата в ж/д индустрии

Экономика и бизнес Транспорт
4 апреля, 14:53 UTC+3

50% опрошенных руководителей сообщили о растущем спросе на товары и услуги отрасли, что является самым высоким показателем за последние десять лет

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ГАМБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Значения индекса SCI GLOBAL RAIL INDEX, составляемого на основе регулярных опросов более 100 топ-менеджеров компаний железнодорожной отрасли, свидетельствуют о сохранении позитивного климата в индустрии.

50% опрошенных руководителей сообщили о растущем спросе на товары и услуги отрасли, что является самым высоким показателем за последние десять лет. Это подтверждают также и данные об увеличении портфеля заказов машиностроительных и инженерных компаний.

С другой стороны, участники опроса достаточно сдержанно оценили перспективы развития рынка в предстоящие полгода. 77% респондентов ожидают, что объемы бизнеса не вырастут, но останутся на том же уровне. Аналитики SCI Verkehr объясняют острожный прогноз опасениями того, что продолжающийся рост может исчерпать возможности производителей.

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