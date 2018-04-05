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Объем экспортно-импортных ж/д перевозок зерна в/из портов в I кв. 2018 г. вырос на 52,8%

Экономика и бизнес Транспорт
5 апреля, 15:12 UTC+3

Экспортные ж/д перевозки составили 3,78 млн тонн (+54,6%), импортные - 3,63 тыс. тонн (-88,5%)

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки зерновых грузов в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам января-марта 2018 года выросли на 52,8%, до 3,78 млн тонн. В том числе, по данным ГВЦ РЖД, экспортные ж/д перевозки составили 3,78 млн тонн (+54,6%), импортные - 3,63 тыс. тонн (-88,5%).

Объем ж/д перевозок зерна на экспорт в порт Новороссийск за отчетный период составил 2,43 млн тонн, что на 48,4% больше, чем в январе-марте 2017 года. В порт Туапсе доставлено 610,07 тыс. тонн (+17,9%), Лиепая (Латвия) - 371,96 тыс. тонн (+99,2%). На долю перевозок зерна в порт Новороссийск пришлось до 64% экспортных отправок, в порт Туапсе - 16%, Лиепая - 10%.

Импортная ж/д перевозка из порта Санкт-Петербург составила 2,51 тыс. тонн (-91,7%). В целом на сети ОАО "Российские железные дороги" по итогам первого квартала 2018 года погружено 7,1 млн тонн зерна, что на 42,1% больше относительно аналогичного периода прошлого года.

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