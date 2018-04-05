Объем перевезенных контейнеров по сети РЖД в марте 2018 года увеличился на 9,3%

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. По сети ОАО "РЖД" во всех видах сообщения в марте 2018 года было перевезено 360,2 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 9,3% больше, чем в марте 2017 года, следует из сообщения, опубликованного на сайте компании.

"В I квартале 2018 года объем перевозок составил 1 млн 3,9 тыс. ДФЭ (+12,6% к уровню аналогичного периода прошлого года)", - говорится в сообщении.

Согласно данным компании, во внутреннем сообщении за три месяца отправлено 430 тыс. TEU (+3,5%), в транзитном - 100,6 тыс. TEU (+30,1%), в экспортном - 274,8 тыс. TEU (+16,7%), в импортном - 198,3 тыс. TEU (+21,6%).

Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-марте выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,8% и составила 663,9 тыс. TEU (перевезено порядка 9,4 млн тонн грузов, +12,4%). В том числе: химикатов и соды - 114 тыс. TEU (+7,3% к уровню января-марта 2017 года), бумаги - 75,6 тыс. TEU (+8%), лесных грузов - 81,1 тыс. TEU (+34,2%), промышленных товаров - 59,3 тыс. TEU (+15,3%), метизов - 58,8 тыс. TEU (+22,6%), автомобилей - 51 тыс. TEU (+33,5%), машин, станков, двигателей - 46 тыс. TEU (+26,7%), цветных металлов - 27,3 тыс. TEU (+7,5%), черных металлов - 27,4 тыс. TEU (+23,8%), химических и минеральных удобрений - 14,7 тыс. TEU (-13,1%), строительных - 17,7 тыс. TEU (+6,8%), остальных и сборных - 19 тыс. TEU (+1,5%).