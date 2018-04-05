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"Уральские локомотивы" за три месяца 2018 года поставили РЖД 26 электровозов "Синара"

Экономика и бизнес Транспорт
5 апреля, 17:02 UTC+3

В течение последующих 28 лет сервисное обслуживание локомотивов будет обеспечивать компания "СТМ-Сервис"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Заводом "Уральские локомотивы" (совместное предприятие Группы Синара и концерна Сименс АГ) произведена первая в текущем году поставка грузовых электровозов серии 2ЭС6 для ОАО "РЖД": 26 магистральных локомотивов "Синара" переданы для эксплуатации на Куйбышевскую железную дорогу (КбшЖД), следует из сообщения группы.

"26 магистральных локомотивов "Синара" переданы для эксплуатации на КбшЖД на условиях контракта жизненного цикла", - говорится в сообщении. В течение последующих 28 лет сервисное обслуживание локомотивов будет обеспечивать компания "СТМ-Сервис".

До конца этого года на магистраль планируется отправить еще 63 электровоза серии 2ЭС6. В конце 2017 года пять локомотивов "Синара" поступили на условиях контракта жизненного цикла на Октябрьскую железную дорогу. За первые два месяца 2018 года уральские электровозы провели 381 состав с общей массой грузов более 2,5 млн тонн.

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