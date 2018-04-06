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Объем экспортно-импортных ж/д перевозок химикатов и соды в/из портов в I кв. вырос на 8%

Экономика и бизнес Транспорт
6 апреля, 15:18 UTC+3

По данным ГВЦ РЖД, экспортные перевозки составили 1,33 млн тонн (+4,7%), импортные - 235,3 тыс. тонн (+31,1%)

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки химикатов и соды в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам января-марта 2018 года увеличились на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,56 млн тонн.

В том числе, по данным ГВЦ РЖД, экспортные перевозки составили 1,33 млн тонн (+4,7%), импортные - 235,3 тыс. тонн (+31,1%). Объем ж/д перевозок химикатов и соды на экспорт в порт Усть-Луга за отчетный период составил 275,95 тыс. тонн, что в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В порт Санкт-Петербург доставлено 242,19 тыс. тонн (+20,7%), Вентспилс (Латвия) - 198,21 тыс. тонн (+34,9%). На долю перевозок химикатов и соды в порт Усть-Луга пришлось до 20% экспортных отправок.
Импортная перевозка химикатов и соды из порта Восточный составила 108,11 тыс. тонн (рост в 2 раза). Детальная информация представлена в таблице.

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