Экспортно-импортные ж/д перевозки лесных грузов в/из портов в I кв. выросли на 18,3%

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки лесных грузов в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам января-марта 2018 года выросли на 18,3%, до 1,22 млн тонн. В том числе, по данным ГВЦ РЖД, экспортные перевозки составили 1,21 млн тонн (+18,3%), импортные - 9,88 тыс. тонн (+24,4%).

На экспорт в порт Санкт-Петербург за отчетный период отправлено 531,8 тыс. тонн лесных грузов, что на 46,3% больше, чем в январе-марте 2017 года. В порт Владивосток доставлено 174,14 тыс. тонн (+12,2%), Восточный - 175,57 тыс. тонн (+7,2%). На долю перевозок лесных грузов в порт Санкт-Петербург пришлось до 44% экспортных отправок, в порт Владивосток - 15%.

Импортная ж/д перевозка из порта Владивосток составила 7,21 тыс. тонн (+11%), Восточный - 2,42 тыс. тонн (+80,8%). Детальная информация представлена в таблице.