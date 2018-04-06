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Экспортно-импортные ж/д перевозки лесных грузов в/из портов в I кв. выросли на 18,3%

Экономика и бизнес Транспорт
6 апреля, 17:26 UTC+3

По данным ГВЦ РЖД, экспортные перевозки составили 1,21 млн тонн (+18,3%), импортные - 9,88 тыс. тонн (+24,4%)

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки лесных грузов в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам января-марта 2018 года выросли на 18,3%, до 1,22 млн тонн. В том числе, по данным ГВЦ РЖД, экспортные перевозки составили 1,21 млн тонн (+18,3%), импортные - 9,88 тыс. тонн (+24,4%).

На экспорт в порт Санкт-Петербург за отчетный период отправлено 531,8 тыс. тонн лесных грузов, что на 46,3% больше, чем в январе-марте 2017 года. В порт Владивосток доставлено 174,14 тыс. тонн (+12,2%), Восточный - 175,57 тыс. тонн (+7,2%). На долю перевозок лесных грузов в порт Санкт-Петербург пришлось до 44% экспортных отправок, в порт Владивосток - 15%.

Импортная ж/д перевозка из порта Владивосток составила 7,21 тыс. тонн (+11%), Восточный - 2,42 тыс. тонн (+80,8%). Детальная информация представлена в таблице.

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