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"Ъ": "Нефтетранссервис" закрыл сделку по приобретению ж/д бизнеса ОТЭКО

Экономика и бизнес Транспорт
9 апреля, 9:55 UTC+3

Стороны сумму сделки не раскрывают, однако по словам источников издания, она соответствует обозначенным ранее 12 млрд рублей

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Железнодорожный оператор "Нефтетранссервис" закрыл сделку по покупке у ОТЭКО более 14 тыс. цистерн (14,2 тыс. нефтебензиновых цистерн и 179 цистерн для перевозки растительного масла), а также вагоноремонтного предприятия "СФАТ-Рязань", сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на акционера НТС Алексея Лихтенфельда.

Стороны сумму сделки не раскрывают. Однако по словам источников издания, она соответствует обозначенным ранее 12 млрд рублей.
НефтеТрансСервис - один из ведущих частных операторов подвижного состава России.

ГК "ОТЭКО" (Объединенная Транспортно-Экспедиторская Компания) является крупнейшим частным инвестором в портовую инфраструктуру юга России. С начала 2000-х годов ОТЭКО реализует комплексную инвестиционную программу по строительству терминальных мощностей в порту Тамань.

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