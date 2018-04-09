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Глава SNCF: каждый день стачки железнодорожников Франции обходится в 20 млн евро

Экономика и бизнес Транспорт
9 апреля, 11:45 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 9, апреля. /ТАСС

Из-за забастовки многие французы вынуждены были пересесть на автомобили, что привело к серьезным затруднениям на дорогах

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ПАРИЖ, 9 апреля. /ТАСС/. Национальная компания французских железных дорог (SNCF) теряет ежедневно 20 млн евро из-за забастовки железнодорожников. Такие данные привел в понедельник в эфире телеканала BFM глава SNCF Гийом Пепи.

"Ежедневно мы теряем до 20 млн евро, - признал он. - Таким образом, забастовка уже стоила компании порядка 100 млн евро". По информации Пепи, в новой волне протестных акций, которые начались в субботу вечером, принимают участие 43% персонала отрасли.

В компании предупредили, что в понедельник будут курсировать один из пяти высокоскоростных экспрессов TGV, а также один из трех региональных поездов Transilien и один из шести пригородных. Из-за забастовки многие французы вынуждены были пересесть на автомобили, что привело к серьезным затруднениям на дорогах. Так, например, протяженность пробок в парижском регионе Иль-де-Франс в понедельник утром составила более 400 км.

Первая волна забастовок прошла во Франции со 2 по 4 апреля. Железнодорожники выступают против проекта реформы отрасли, которая, как они опасаются, в конечном итоге приведет к ее приватизации и массовым увольнениям. Национальные профцентры угрожают продолжать забастовки с интервалами до 28 июня.

Ситуация усугубляется тем, что параллельно протестные акции проводит сотрудники французской авиакомпании Air France.

По мнению политических аналитиков, президент Франции Эмманюэль Макрон посвятит основную часть своего телевизионного выступления, запланированного на 13 апреля, социально-экономическим вопросам страны. В частности, он затронет ситуацию на транспорте.

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