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"РЖД Логистика" в 2017 г. увеличила обработку грузов на 8%

Экономика и бизнес Транспорт
9 апреля, 12:30 UTC+3

Чистая прибыль компании выросла более чем в два раза и составила 1,08 млрд рублей

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. "РЖД Логистика" в 2017 году обработала 61 млн тонн грузов, что на 8% больше, чем в 2016 году, сообщает пресс-служба компании.
Чистая прибыль предприятия по РСБУ выросла более чем вдвое - до 1,08 млрд рублей.

"АО "РЖД Логистика", крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор, в 2017 году обработал 61 млн тонн грузов, что на 8% больше, чем в 2016 году. Чистая прибыль компании выросла более чем в два раза и составила 1,08 млрд рублей. В транспортировке всего объема грузов было задействовано более 1 млн единиц различного транспорта", - говорится в сообщении.
Выручка компании за отчетный период увеличилась на 39% - до 33,44 млрд рублей.

"РЖД Логистика" создана в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса РЖД. Компания обеспечивает перевозку, хранение и экспедирование груза по всему миру, занимается организацией цепей поставок, комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза.

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