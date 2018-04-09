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"РЖД Логистика" увеличила контейнерные перевозки в 2017 г. на 57%, до 142 тыс. TEU

Экономика и бизнес Транспорт
9 апреля, 13:19 UTC+3

Из них основная часть пришлась на транзитные перевозки - 123 тыс. TEU (+68%). На экспорт было перевезено 1,9 тыс. TEU (+47%), на импорт - 11,4 тыс. TEU (рост более, чем в 2 раза)

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Контейнерные перевозки, организованные "РЖД Логистикой" совместно с дочерней компанией Far East Land Bridge (FELB), по итогам 2017 года превысили 142 тыс. TEU, что на 57% больше относительно 2016 года, говорится в сообщении компании.

Из них основная часть пришлась на транзитные перевозки - 123 тыс. TEU (+68%). На экспорт было перевезено 1,9 тыс. TEU (+47%), на импорт - 11,4 тыс. TEU (рост более, чем в 2 раза).
"Для привлечения новых клиентов компания запустила сервис открытых контейнерных поездов в дополнение к существующим моноклиентским. Организованы регулярные контейнерные сервисы из китайских городов Сучжоу, Чанша, Шэньян, Шилун, Чунцин, Ухань и Далянь в направлении России и Европы. <...>. Транзитные перевозки осуществлялись через погранпереходы Забайкальск, Достык, Наушки. Кроме этого, "РЖД Логистика" развивала перевозки импортных грузов в сообщении Китай - Россия через сухопутные железнодорожные погранпереходы Забайкальск и Гродеково в универсальном подвижном составе (крытые вагоны, полувагоны и т. д.)",- отметили в компании.

В целом по итогам года "РЖД Логистика" обработала 61 млн тонн грузов, что на 8% больше, чем в 2016 году.
АО "РЖД Логистика" создано в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.

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