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Погрузка на станциях ЗабЖД в Амурской области в марте 2018 г. выросла на 5,6%

Экономика и бизнес Транспорт
9 апреля, 14:03 UTC+3

Погрузка за январь-март 2018 года, по оперативным данным, составила более 1,4 млн тонн (+4,3%)

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Погрузка станциях Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) в Амурской области в марте 2018 года составила 478,1 тыс. тонн, что на 5,6% больше относительно аналогичного периода прошлого года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Погрузка за январь-март 2018 года, по оперативным данным, составила более 1,4 млн тонн (+4,3%).
По основной номенклатуре погружено:
- угля - 740,5 тыс. тонн (-3,6% к аналогичному периоду 2017 года),
- строительных грузов - 188 тыс. тонн (+10,9%),
- зерна - 169 тыс. тонн (+50,2%),
- нефти и нефтепродуктов - 168,1 тыс. тонн (-10,3%),
- жмыхов - 50,8 тыс. тонн (+44,8%),
- лесных грузов -36,4 тыс. тонн (+5,5%),
- металлолома -19 тыс. тонн (+50,3%),
- муки - 10,8 тыс. тонн (+80,8%),
- метизов - 8,2 тыс. тонн (-14,7%),
- комбикормов - 6,3 тыс. тонн (+10,6%).

В целом на ЗабЖД погрузка в марте 2018 года составила 1,4 млн тонн различных грузов, что выше показателя марта предыдущего года на 12,3%. Грузооборот вырос до 24,1 млрд тонно-км (+2,5%).
Погрузка за январь-март 2018 года, по оперативным данным, составила более 4,2 млн тонн (+6,1%), грузооборот - 68,6 млрд тонно-км (+1,1%).

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