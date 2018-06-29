Капитаны крупнейшего пароходства рассказали об особенностях морского дела

Морские перевозки имеют большое значение для экономики России, торговый флот которой сейчас пополняется новыми судами. В прошлом году, к примеру, началась эксплуатация первого в мире ледокольного танкера-газовоза "Кристоф де Маржери". Однако даже самое современное судно не может выйти в рейс без опытного экипажа. В преддверии Дня работников морского и речного флота, который отмечается в нашей стране в первое воскресенье июля, пять капитанов "Совкомфлота" рассказали ТАСС о своих судах и белых медведях, о том, почему они выбрали свою профессию и что нужно для успешной работы в море.

Сергей Зыбко: "Был командиром боевой части связи на подводной лодке"

Капитан танкера-газовоза "Кристоф де Маржери" Сергей Зыбко © "Совкомфлот"

Капитан танкера-газовоза "Кристоф де Маржери" Сергей Зыбко посвятил морю 35 лет. Он признается, что в профессию его привела книга Александра Миронова "Только море вокруг". "Там рассказывается про белорусского паренька, который пришел на судно матросом, а стал капитаном. А я родился в Минске", - говорит Зыбко, который после окончания Высшего военно-морского училища радиоэлектроники имени А. С. Попова в 1982 году попал на подводную лодку.

"Я был командиром боевой части связи на подводной лодке, одновременно был начальником радиотехнической службы. Занимался гидроакустикой, радиолокацией и отвечал за связь на подводной лодке. Был награжден орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени", - добавляет он.

Свою военную карьеру он завершил на дизель-электрической подводной лодке 641-го проекта в январе 1995 года в звании капитана второго ранга, после чего перешел на гражданскую должность. Сначала работал капитаном на водоналивном танкере, а затем стал заниматься коммерческими грузоперевозками. По словам Сергея Зыбко, для дальнейшего карьерного роста в гражданском флоте большую роль сыграло знание английского языка, без которого невозможно попасть на международное судно. "Я начал изучать английский самостоятельно, еще на военной службе", - отметил он. После прохождения собеседования и двухнедельных курсов английского языка он стал вторым штурманом на норвежском танкере-газовозе. "Работа была настолько тяжелой, что у меня был хронический недосып", - признается Сергей Зыбко. Через пять лет работы на танкере его назначили капитаном.

Ледокольный танкер-газовоз "Кристоф де Маржери" © "Совкомфлот" Первый в серии из 15 арктических ледокольных танкеров-газовозов, заказанных для обслуживания проекта "Ямал СПГ" и круглогодичной транспортировки сжиженного природного газа в сложных ледовых условиях Карского моря и Обской губы. Может преодолевать лед толщиной до 2,1 м. Экипаж танкера составляет 29 человек и полностью укомплектован российскими моряками. 16 августа 2017 года успешно завершил свой первый коммерческий рейс, доставив партию СПГ по Северному морскому пути из Норвегии в Южную Корею. В ходе этого рейса установлен новый рекорд преодоления Севморпути - 6 дней 12 часов 15 минут. На сегодняшний день газовоз совершил уже семь рейсов с ямальским газом. Газовоз назван в честь Кристофа де Маржери, бывшего руководителя компании Total, который внес большой вклад в подготовку и реализацию проекта "Ямал СПГ" и в развитие российско-французских экономических отношений.

В 2006 году поступило приглашение от "Совкомфлота". "Решение нужно было принять сразу, за неделю до Нового года. А я тогда только месяц на берегу был после четырехмесячного контракта. Но я согласился", - рассказывает бывший подводник. С осени 2016 года начались ледовые испытания первого в мире ледокольного танкера-газовоза "Кристоф де Маржери". Его капитанами назначили одних из самых опытных моряков газового флота - Сергея Зыбко и Сергея Геня. "У меня до этого не было опыта работы в условиях льда, и я понимал, что это сложный проект. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают - и мы стали работать", - отмечает Зыбко. А уже в марте 2017 года по видео-конференц-связи он доложил Владимиру Путину об успешной первой швартовке танкера к газовому терминалу в порту Сабетта на Ямале.

За большой вклад в реализацию проекта создания газовоза "Кристоф де Маржери" указом президента РФ Сергей Зыбко был награжден орденом "За морские заслуги". По его словам, работа в море - это не только возможность посмотреть мир, но и упорный труд. "Многие думают, что моряки во время рейса часто высаживаются на берег и осматривают местные достопримечательности. Я иногда друзьям посылаю фотографии из терминалов, где одни грузовые резервуары. Порой это все, что мы видим", - уточняет капитан.

Сергей Гень: "Вся моя карьера связана с морем"

Капитан танкера-газовоза "Кристоф де Маржери" Сергей Гень © "Совкомфлот"

Перед тем как стать капитаном танкера-газовоза "Кристоф де Маржери", Сергей Гень прошел все карьерные ступеньки в торговом флоте - был матросом, третьим, вторым и старшим помощником капитана. "Вся моя карьера связана с компанией "Совкомфлот", куда я пришел на преддипломную практику матросом 22 года назад. После окончания Государственной морской академии имени Макарова остался здесь", - рассказывает капитан. За это время он успел поработать на многих типах судов, перевозящих сырую нефть, нефтепродукты, сжиженный природный газ.

"В 2004 году компания объявила набор желающих работать на газовозах. Хотя я тогда работал на хорошем новом танкере в должности старпома, я тоже записался, так как газовозы мне были интересны. Нас послали на обучение в Саутгемптон, в Англию. Стажировку проходили в компании Shell, которая тогда являлась лидером в оперировании судами-газовозами. В должности дублера старшего помощника отработал там четыре месяца", - поясняет капитан.

До 2013 года Сергей Гень работал капитаном сразу на двух судах - "СКФ Полар" и "СКФ Арктик", после этого принимал участие в испытаниях танкера-газовоза "Великий Новгород", совершившего первый коммерческий рейс по перевозке сжиженного природного газа в начале 2014 года.

Поделиться {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '00:31'}} {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '00:31'}} {{qualityItem | uppercase}} HD .mp4 Высокое качество SD .mp4 Среднее качество AU .mp3 (490.34 KB) Аудио дорожка Капитан челночного танкера СКФ "Михаил Ульянов" Станислав Чичин, осуществлявший погрузку первой партии нефти с МЛСП "Приразломная" в 2014 году © "Совкомфлот"

"На "Великом Новгороде" я отработал капитаном три года. В 2017 году вместе с Сергеем Зыбко участвовал в морских, газовых и ледовых испытаниях танкера-газовоза "Кристоф де Маржери". Сергей Зыбко заходил в Сабетту, а я выходил из нее после того, как он передал мне дела", - уточняет Сергей Гень. За большой вклад в реализацию проекта по созданию газовоза указом президента РФ он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

По его словам, быть капитаном - большая ответственность. За экипаж, груз и само судно. Сергей Гень вспоминает, что, когда в первый раз заходил на капитанский мостик, получил такое напутствие: "Сергей, когда-то ты должен начинать". "Когда я принял дела у другого капитана, у меня было такое ощущение, будто мне пару мешков цемента на плечи сбросили. И я с этими "мешками" ходил месяца три, пока не свыкся с обязанностями", - рассказывает он.

Танкер "Михаил Ульянов" © "Совкомфлот" Арктический челночный танкер, который вместе с судном "Кирилл Лавров" занимается обслуживанием Приразломного нефтяного месторождения в рамках долгосрочных соглашений по транспортировке нефти между ПАО "Совкомфлот" и ООО "Газпром нефть шельф". В апреле 2014 года перевез первую партию нефти. Его дедвейт - 70 тыс. т. Оборудован двумя винторулевыми колонками типа "Азипод" (поворотный на 360 градусов электроприводной винторулевой комплекс), системой динамического позиционирования, вертолетной площадкой и системой носового приема груза в арктическом исполнении. Может работать без сопровождения ледокола в зимнее время во льдах толщиной до 1,2 м.

Сын Сергея Геня в этом году оканчивает школу и планирует тоже связать свою жизнь с судоходством. "Я ему расписал все плюсы и минусы профессии и сказал, чтобы сам решал. Пока собирается пойти по моим стопам", - говорит капитан. Сыну нравится "ковыряться в железках", добавляет он. "Может, будет механиком. Это тоже мужская работа", - резюмирует Сергей Гень.

Александр Кушаков: "В каждом рейсе ты должен доказывать свое мастерство"

Капитан Александр Кушаков © "Совкомфлот"

В Новороссийском пароходстве - подразделении "Совкомфлота" - Александр Кушаков работает уже 30 лет, из них в должности капитана - 19 лет. В 2015 году он получил награду от руководства предприятия за 15 лет безаварийной работы. "Еще немножко продержаться, и уже будет 20 лет", - шутит он.

Александр Кушаков родился в Новороссийске, но решил выучиться в Краснодаре на механика. После армии передумал и поступил на судоводительский факультет в Новороссийское высшее инженерное морское училище, в 1988 году окончил его по специальности "инженер-судоводитель". В том же году по распределению попал в Новороссийское морское пароходство, где начал свою карьеру четвертым помощником капитана. С тех пор здесь и трудится.

"В каждом рейсе ты должен подтверждать, что ты именно тот, кто нужен. Если постоянно допускаешь ошибки или не соответствуешь требованиям компании - ну раз простят, два простят, а третьего раза не будет. Каждый раз нужно доказывать свое мастерство", - считает капитан.

Александр Кушаков не любит рассказывать истории про пиратов и другие "приключения" его команды. "Фрахтователи от нас ждут не историй, а стабильности и безопасности. Это, знаете, как у самураев: самый лучший бой - это тот, который не состоялся. Поэтому моя задача - продумать и сделать так, чтобы никаких историй просто не было", - заявляет он.

Танкер "Зеленый Афрамакс" © "Совкомфлот" В 2018 году в состав флота группы СКФ войдут уникальные крупнотоннажные танкеры, использующие газомоторное топливо (СПГ) в качестве основного. Эти суда типоразмера "Афрамакс", одного из самых востребованных в глобальной транспортировке энергоносителей, будут соответствовать самым высоким стандартам экологичности и энергоэффективности. По сравнению со стандартным судовым топливом использование СПГ позволит снизить объем выбросов оксидов серы и низкодисперсных частиц на 100%, оксидов азота - на 85%, углекислого газа - на 27%.

Партнером российской судоходной компании в этом инновационном проекте выступает лидер мировой нефтегазовой индустрии, британско-голландский концерн Royal Dutch Shell, который станет фрахтователем танкеров и обеспечит их бункеровку. Танкеры дедвейтом 114 тыс. тонн каждый с ледовым классом 1А будут использованы в экспортной программе компании Shell. Cуда могут безопасно эксплуатироваться в морских бассейнах со сложной ледовой обстановкой в режиме круглогодичной навигации. Срок тайм-чартерных соглашений с Shell - пять лет с возможностью продления до 10 лет.

К этому шагу "Совкомфлот" шел несколько лет. Технические характеристики новых судов были разработаны специалистами инженерного центра группы "Совкомфлот" при активном участии компании Hyundai Heavy Industries, мирового лидера в строительстве судов типоразмера "Афрамакс", и российских судостроителей (ССК "Звезда", Приморский край). При проектировании танкеров был учтен многолетний опыт группы СКФ по эксплуатации крупнотоннажных танкеров в сложных климатических и ледовых условиях арктических и субарктических морей, а также Балтики.

По его словам, за весь период работы в торговом флоте он не был только в Японии и Австралии. "Мимо проходил, но не бывал. А так - да практически везде. У нас увольнение разрешено, и даже, по требованиям компании, капитан не должен препятствовать выходу моряков на берег. Это даже в Конвенции по облегчению международного морского судоходства Международной морской организации прописано. Но в США, например, могут такие условия поставить, что вы сами не пойдете. Нужно заплатить за услуги охраны, а это дорогое удовольствие", - говорит Александр Кушаков.

Признается, что самая лучшая рыбалка у него была в порту Канады. "Пока все были на берегу, я за пару часов ящик скумбрии натаскал. Причем на голые крючки", - отмечает он.

Александр Кутлубаев: "Будущим морякам нужно больше обращать внимания на теорию"

Развернуть Капитан многофункционального ледокольного судна обеспечения добывающих платформ "Федор Ушаков" Александр Кутлубаев © "Совкомфлот"/Елена Чернышова Капитан многофункционального ледокольного судна обеспечения добывающих платформ "Федор Ушаков" Александр Кутлубаев © "Совкомфлот"/Елена Чернышова

Капитан многофункционального ледокольного судна обеспечения добывающих платформ "Федор Ушаков" Александр Кутлубаев мечтал стать моряком с детства. "В семье у меня нет моряков, но в детстве, которое прошло на Дальнем Востоке, я много времени проводил у моря. Друг нашей семьи - в прошлом моряк - работал на обычном рейдовом буксирчике и брал меня с собой. Может быть, это как-то повлияло на мой дальнейший выбор. А может быть, то, что я в порту постоянно видел большие красивые суда", - рассказывает он.

После окончания Морского государственного университета во Владивостоке в 2003 году Александр Кутлубаев девять лет проработал в Дальневосточном морском пароходстве. "Еще в мореходке у меня была мечта - попасть на судно типа SA-15, которые еще называли "морковками". Это арктические снабженцы, в настоящее время их осталось две единицы в Мурманском пароходстве. После получения диплома я как раз попал на такое судно третьим помощником капитана", - уточняет он.

В Дальневосточном морском пароходстве Александр Кутлубаев также успел поработать на балкерах и сухогрузах, дослужившись до старшего помощника капитана. В 2013 году его пригласили в компанию "Совкомфлот" на должность второго помощника капитана танкера. "У меня не было опыта работы на танкере, поэтому я согласился пойти на понижение в должности. После завершения контракта получил хорошие рекомендации от капитана танкера, и, когда я вернулся на берег, меня приняли в программу подготовки судоводителей для данного типа судов", - говорит он.

Как признался капитан, перспективы работы в этом пароходстве его привлекали: развивающаяся компания с "молодым" флотом на фоне других судовладельцев выделялась. После обучения Александр Кутлубаев пришел старпомом на ледокольное судно снабжения "Витус Беринг", а в 2016 году его назначили капитаном на ледокольный снабженец "Алексей Чириков".

Ледокольное судно обеспечения добывающих платформ "Федор Ушаков" © "Совкомфлот"/Андрей Паламарчук Третье судно в серии из четырех многофункциональных ледокольных судов снабжения и обеспечения, строительство которых осуществляется в рамках долгосрочного соглашения между компаниями "Совкомфлот» и "Сахалин Энерджи". По своим характеристикам "Федор Ушаков" и другие суда серии являются одними из лучших в своем классе, сочетая в себе высокую маневренность, мощную пропульсивную установку, большую пассажировместимость (до 150 человек) и экологичность. Судно способно двигаться во льдах толщиной до 1,5 м со снеговым покровом до 20 см на стабильной скорости три узла. Может круглогодично обслуживать персонал нефтедобывающих платформ, нести аварийно-спасательное дежурство и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

"На "Алексее Чирикове" я отработал два контракта, после чего был направлен на прием ледокольного судна обеспечения "Федор Ушаков", которое в ноябре 2017 года во время перехода по Северному морскому пути (СМП) из Мурманска к месту своей постоянной работы на шельфе острова Сахалин показало превосходные результаты. Мы прошли 4063 км за восемь суток и 10 часов при средней скорости 10,9 узла. При этом из четырех двигателей использовались только два, и то на 85%", - отмечает он.

По мнению капитана, в морском деле важны как теория, полученная во время обучения, так и практические навыки. "Я бы хотел посоветовать будущим морякам больше обращать внимания на теорию. Все предметы, которые даются во время обучения, важны для будущей профессии. Практика и теория должны идти рука об руку", - уверен Александр Кутлубаев.

Вячеслав Гафуров: "Штурман сегодня смотрит больше на приборы, чем в окно"

Капитан арктического челночного танкера "Штурман Альбанов" Вячеслав Гафуров © "Совкомфлот"

По словам капитана арктического челночного танкера "Штурман Альбанов" Вячеслава Гафурова, в профессию он пришел достаточно рано. Сначала окончил морскую школу, потом - Мурманское среднее мореходное училище и Мурманское высшее мореходное училище. После этого стал работать в море. "Мурманск, где я провел детство, - это портовый город, поэтому мой выбор был предрешен", - говорит он.

Вячеслав Гафуров начинал свою карьеру на рыболовецких судах. "Это была школа жизни, а также морская романтика, которой сейчас порой не хватает на современных судах, оснащенных цифровыми устройствами. Штурман смотрит больше на приборы, чем в окно", - поясняет капитан.

Поделиться {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '00:36'}} {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '00:36'}} {{qualityItem | uppercase}} HD .mp4 Высокое качество SD .mp4 Среднее качество AU .mp3 (564.63 KB) Аудио дорожка Капитан арктического челночного танкера СКФ "Штурман Альбанов" Вячеслав Гафуров © "Совкомфлот"

Следующим местом его работы стало Мурманское морское пароходство, деятельность которого была связана с Арктикой. Здесь Гафуров занимался перевозками топлива на танкерах и дослужился до старшего помощника капитана.

"На танкерах типа "Астрахань" мы занимались снабжением северных территорий - от Мурманска до Певека - топливом. Выполняли и коммерческие задачи - например, отгружали нефть в Обской губе до того времени, пока там не появился терминал", - отмечает капитан.

По его словам, для осуществления транзитных перевозок в Арктике самыми благоприятными месяцами являются август-сентябрь. В это время там минимальный ледовый покров.

Перейдя в компанию "Совкомфлот", Вячеслав Гафуров около двух лет отработал старпомом на танкере "Капитан Готский", в этой же должности принимал "Кирилла Лаврова". На танкере "Михаил Ульянов" он уже выполнял обязанности капитана судна. Затем получил назначение на арктический танкер "Штурман Альбанов".

Челночный танкер "Штурман Альбанов" © "Совкомфлот" Головное судно серии арктических челночных танкеров, заказанных компанией "Совкомфлот" в рамках долгосрочного контракта с компанией "Газпром нефть" и предназначенных для круглогодичной доставки сырой нефти с полуострова Ямал в порт Мурманск.

Дедвейт судна - 41 454,5 т. Оно способно работать в Арктическом морском бассейне в условиях круглогодичной навигации при температурах до минус 45 градусов и самостоятельно преодолевать лед толщиной до 1,8 м.

"Штурман Альбанов" стал обладателем международной отраслевой премии Marine Propulsion Awards 2017 в номинации "Судно года 2016".

Арктика для Вячеслава Гафурова - это богатый источник знаний и впечатлений о животном мире Севера. "Шли в большом караване, нормальная, спокойная ледовая обстановка, ледокол идет по каналу, затруднений быть не должно. И вдруг приказ с головного ледокола: "Останавливаемся!" Без объяснения причин. Оказывается, на нашем пути оказалась медведица с двумя медвежатами, которые нас даже не заметили. Когда ледокол в конце концов гуднул, они подпрыгнули от испуга и убежали", - рассказывает Вячеслав Гафуров.

О "Совкомфлоте"

ПАО "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире по морской транспортировке углеводородов, а также по обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот включает 146 судов общим дедвейтом 12,6 млн т. Половина судов обладает ледовым классом.

"Совкомфлот" участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире: "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Варандей", "Приразломное", "Новый Порт", "Ямал СПГ", Tangguh (Индонезия). Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, представительства расположены в Москве, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Лондоне, Лимасоле и Дубае.