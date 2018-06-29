Капитаны крупнейшего пароходства рассказали об особенностях морского дела

Морские перевозки имеют большое значение для экономики России, торговый флот которой сейчас пополняется новыми судами. В прошлом году, к примеру, началась эксплуатация первого в мире ледокольного танкера-газовоза "Кристоф де Маржери". Однако даже самое современное судно не может выйти в рейс без опытного экипажа. В преддверии Дня работников морского и речного флота, который отмечается в нашей стране в первое воскресенье июля, пять капитанов "Совкомфлота" рассказали ТАСС о своих судах и белых медведях, о том, почему они выбрали свою профессию и что нужно для успешной работы в море.
Капитан танкера-газовоза "Кристоф де Маржери" Сергей Зыбко посвятил морю 35 лет. Он признается, что в профессию его привела книга Александра Миронова "Только море вокруг". "Там рассказывается про белорусского паренька, который пришел на судно матросом, а стал капитаном. А я родился в Минске", - говорит Зыбко, который после окончания Высшего военно-морского училища радиоэлектроники имени А. С. Попова в 1982 году попал на подводную лодку.
"Я был командиром боевой части связи на подводной лодке, одновременно был начальником радиотехнической службы. Занимался гидроакустикой, радиолокацией и отвечал за связь на подводной лодке. Был награжден орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени", - добавляет он.
Свою военную карьеру он завершил на дизель-электрической подводной лодке 641-го проекта в январе 1995 года в звании капитана второго ранга, после чего перешел на гражданскую должность. Сначала работал капитаном на водоналивном танкере, а затем стал заниматься коммерческими грузоперевозками. По словам Сергея Зыбко, для дальнейшего карьерного роста в гражданском флоте большую роль сыграло знание английского языка, без которого невозможно попасть на международное судно. "Я начал изучать английский самостоятельно, еще на военной службе", - отметил он. После прохождения собеседования и двухнедельных курсов английского языка он стал вторым штурманом на норвежском танкере-газовозе. "Работа была настолько тяжелой, что у меня был хронический недосып", - признается Сергей Зыбко. Через пять лет работы на танкере его назначили капитаном.
В 2006 году поступило приглашение от "Совкомфлота". "Решение нужно было принять сразу, за неделю до Нового года. А я тогда только месяц на берегу был после четырехмесячного контракта. Но я согласился", - рассказывает бывший подводник. С осени 2016 года начались ледовые испытания первого в мире ледокольного танкера-газовоза "Кристоф де Маржери". Его капитанами назначили одних из самых опытных моряков газового флота - Сергея Зыбко и Сергея Геня. "У меня до этого не было опыта работы в условиях льда, и я понимал, что это сложный проект. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают - и мы стали работать", - отмечает Зыбко. А уже в марте 2017 года по видео-конференц-связи он доложил Владимиру Путину об успешной первой швартовке танкера к газовому терминалу в порту Сабетта на Ямале.
За большой вклад в реализацию проекта создания газовоза "Кристоф де Маржери" указом президента РФ Сергей Зыбко был награжден орденом "За морские заслуги". По его словам, работа в море - это не только возможность посмотреть мир, но и упорный труд. "Многие думают, что моряки во время рейса часто высаживаются на берег и осматривают местные достопримечательности. Я иногда друзьям посылаю фотографии из терминалов, где одни грузовые резервуары. Порой это все, что мы видим", - уточняет капитан.
Перед тем как стать капитаном танкера-газовоза "Кристоф де Маржери", Сергей Гень прошел все карьерные ступеньки в торговом флоте - был матросом, третьим, вторым и старшим помощником капитана. "Вся моя карьера связана с компанией "Совкомфлот", куда я пришел на преддипломную практику матросом 22 года назад. После окончания Государственной морской академии имени Макарова остался здесь", - рассказывает капитан. За это время он успел поработать на многих типах судов, перевозящих сырую нефть, нефтепродукты, сжиженный природный газ.
"В 2004 году компания объявила набор желающих работать на газовозах. Хотя я тогда работал на хорошем новом танкере в должности старпома, я тоже записался, так как газовозы мне были интересны. Нас послали на обучение в Саутгемптон, в Англию. Стажировку проходили в компании Shell, которая тогда являлась лидером в оперировании судами-газовозами. В должности дублера старшего помощника отработал там четыре месяца", - поясняет капитан.
До 2013 года Сергей Гень работал капитаном сразу на двух судах - "СКФ Полар" и "СКФ Арктик", после этого принимал участие в испытаниях танкера-газовоза "Великий Новгород", совершившего первый коммерческий рейс по перевозке сжиженного природного газа в начале 2014 года.
"На "Великом Новгороде" я отработал капитаном три года. В 2017 году вместе с Сергеем Зыбко участвовал в морских, газовых и ледовых испытаниях танкера-газовоза "Кристоф де Маржери". Сергей Зыбко заходил в Сабетту, а я выходил из нее после того, как он передал мне дела", - уточняет Сергей Гень. За большой вклад в реализацию проекта по созданию газовоза указом президента РФ он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
По его словам, быть капитаном - большая ответственность. За экипаж, груз и само судно. Сергей Гень вспоминает, что, когда в первый раз заходил на капитанский мостик, получил такое напутствие: "Сергей, когда-то ты должен начинать". "Когда я принял дела у другого капитана, у меня было такое ощущение, будто мне пару мешков цемента на плечи сбросили. И я с этими "мешками" ходил месяца три, пока не свыкся с обязанностями", - рассказывает он.
Сын Сергея Геня в этом году оканчивает школу и планирует тоже связать свою жизнь с судоходством. "Я ему расписал все плюсы и минусы профессии и сказал, чтобы сам решал. Пока собирается пойти по моим стопам", - говорит капитан. Сыну нравится "ковыряться в железках", добавляет он. "Может, будет механиком. Это тоже мужская работа", - резюмирует Сергей Гень.
В Новороссийском пароходстве - подразделении "Совкомфлота" - Александр Кушаков работает уже 30 лет, из них в должности капитана - 19 лет. В 2015 году он получил награду от руководства предприятия за 15 лет безаварийной работы. "Еще немножко продержаться, и уже будет 20 лет", - шутит он.
Александр Кушаков родился в Новороссийске, но решил выучиться в Краснодаре на механика. После армии передумал и поступил на судоводительский факультет в Новороссийское высшее инженерное морское училище, в 1988 году окончил его по специальности "инженер-судоводитель". В том же году по распределению попал в Новороссийское морское пароходство, где начал свою карьеру четвертым помощником капитана. С тех пор здесь и трудится.
"В каждом рейсе ты должен подтверждать, что ты именно тот, кто нужен. Если постоянно допускаешь ошибки или не соответствуешь требованиям компании - ну раз простят, два простят, а третьего раза не будет. Каждый раз нужно доказывать свое мастерство", - считает капитан.
Александр Кушаков не любит рассказывать истории про пиратов и другие "приключения" его команды. "Фрахтователи от нас ждут не историй, а стабильности и безопасности. Это, знаете, как у самураев: самый лучший бой - это тот, который не состоялся. Поэтому моя задача - продумать и сделать так, чтобы никаких историй просто не было", - заявляет он.
По его словам, за весь период работы в торговом флоте он не был только в Японии и Австралии. "Мимо проходил, но не бывал. А так - да практически везде. У нас увольнение разрешено, и даже, по требованиям компании, капитан не должен препятствовать выходу моряков на берег. Это даже в Конвенции по облегчению международного морского судоходства Международной морской организации прописано. Но в США, например, могут такие условия поставить, что вы сами не пойдете. Нужно заплатить за услуги охраны, а это дорогое удовольствие", - говорит Александр Кушаков.
Признается, что самая лучшая рыбалка у него была в порту Канады. "Пока все были на берегу, я за пару часов ящик скумбрии натаскал. Причем на голые крючки", - отмечает он.
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Капитан многофункционального ледокольного судна обеспечения добывающих платформ "Федор Ушаков" Александр Кутлубаев мечтал стать моряком с детства. "В семье у меня нет моряков, но в детстве, которое прошло на Дальнем Востоке, я много времени проводил у моря. Друг нашей семьи - в прошлом моряк - работал на обычном рейдовом буксирчике и брал меня с собой. Может быть, это как-то повлияло на мой дальнейший выбор. А может быть, то, что я в порту постоянно видел большие красивые суда", - рассказывает он.
После окончания Морского государственного университета во Владивостоке в 2003 году Александр Кутлубаев девять лет проработал в Дальневосточном морском пароходстве. "Еще в мореходке у меня была мечта - попасть на судно типа SA-15, которые еще называли "морковками". Это арктические снабженцы, в настоящее время их осталось две единицы в Мурманском пароходстве. После получения диплома я как раз попал на такое судно третьим помощником капитана", - уточняет он.
В Дальневосточном морском пароходстве Александр Кутлубаев также успел поработать на балкерах и сухогрузах, дослужившись до старшего помощника капитана. В 2013 году его пригласили в компанию "Совкомфлот" на должность второго помощника капитана танкера. "У меня не было опыта работы на танкере, поэтому я согласился пойти на понижение в должности. После завершения контракта получил хорошие рекомендации от капитана танкера, и, когда я вернулся на берег, меня приняли в программу подготовки судоводителей для данного типа судов", - говорит он.
Как признался капитан, перспективы работы в этом пароходстве его привлекали: развивающаяся компания с "молодым" флотом на фоне других судовладельцев выделялась. После обучения Александр Кутлубаев пришел старпомом на ледокольное судно снабжения "Витус Беринг", а в 2016 году его назначили капитаном на ледокольный снабженец "Алексей Чириков".
"На "Алексее Чирикове" я отработал два контракта, после чего был направлен на прием ледокольного судна обеспечения "Федор Ушаков", которое в ноябре 2017 года во время перехода по Северному морскому пути (СМП) из Мурманска к месту своей постоянной работы на шельфе острова Сахалин показало превосходные результаты. Мы прошли 4063 км за восемь суток и 10 часов при средней скорости 10,9 узла. При этом из четырех двигателей использовались только два, и то на 85%", - отмечает он.
По мнению капитана, в морском деле важны как теория, полученная во время обучения, так и практические навыки. "Я бы хотел посоветовать будущим морякам больше обращать внимания на теорию. Все предметы, которые даются во время обучения, важны для будущей профессии. Практика и теория должны идти рука об руку", - уверен Александр Кутлубаев.
По словам капитана арктического челночного танкера "Штурман Альбанов" Вячеслава Гафурова, в профессию он пришел достаточно рано. Сначала окончил морскую школу, потом - Мурманское среднее мореходное училище и Мурманское высшее мореходное училище. После этого стал работать в море. "Мурманск, где я провел детство, - это портовый город, поэтому мой выбор был предрешен", - говорит он.
Вячеслав Гафуров начинал свою карьеру на рыболовецких судах. "Это была школа жизни, а также морская романтика, которой сейчас порой не хватает на современных судах, оснащенных цифровыми устройствами. Штурман смотрит больше на приборы, чем в окно", - поясняет капитан.
Следующим местом его работы стало Мурманское морское пароходство, деятельность которого была связана с Арктикой. Здесь Гафуров занимался перевозками топлива на танкерах и дослужился до старшего помощника капитана.
"На танкерах типа "Астрахань" мы занимались снабжением северных территорий - от Мурманска до Певека - топливом. Выполняли и коммерческие задачи - например, отгружали нефть в Обской губе до того времени, пока там не появился терминал", - отмечает капитан.
По его словам, для осуществления транзитных перевозок в Арктике самыми благоприятными месяцами являются август-сентябрь. В это время там минимальный ледовый покров.
Перейдя в компанию "Совкомфлот", Вячеслав Гафуров около двух лет отработал старпомом на танкере "Капитан Готский", в этой же должности принимал "Кирилла Лаврова". На танкере "Михаил Ульянов" он уже выполнял обязанности капитана судна. Затем получил назначение на арктический танкер "Штурман Альбанов".
Арктика для Вячеслава Гафурова - это богатый источник знаний и впечатлений о животном мире Севера. "Шли в большом караване, нормальная, спокойная ледовая обстановка, ледокол идет по каналу, затруднений быть не должно. И вдруг приказ с головного ледокола: "Останавливаемся!" Без объяснения причин. Оказывается, на нашем пути оказалась медведица с двумя медвежатами, которые нас даже не заметили. Когда ледокол в конце концов гуднул, они подпрыгнули от испуга и убежали", - рассказывает Вячеслав Гафуров.
ПАО "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире по морской транспортировке углеводородов, а также по обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот включает 146 судов общим дедвейтом 12,6 млн т. Половина судов обладает ледовым классом.
"Совкомфлот" участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире: "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Варандей", "Приразломное", "Новый Порт", "Ямал СПГ", Tangguh (Индонезия). Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, представительства расположены в Москве, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Лондоне, Лимасоле и Дубае.