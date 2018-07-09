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Эксперт: Дальнему Востоку нужна сеть прямых авиарейсов

Экономика и бизнес Транспорт
9 июля, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Пересадки в других регионах, включая Москву, увеличивают стоимость билетов и время в дороге и, как следствие, снижают пассажиропоток

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Дальний Восток нуждается в решении проблемы транспортной доступности, в частности, в налаживании сети регулярных рейсов внутри макрорегиона, без пересадок в Москве и городах других федеральных округов. Такое мнение в беседе с корр. ТАСС выразила в понедельник директор Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка, профессор МГИМО Юлия Зворыкина.

В настоящее время значительная часть рейсов между регионами Дальнего Востока проходит с пересадками через аэропорты других регионов, в том числе через Москву. Это увеличивает стоимость билетов и время в дороге и, как следствие, снижает пассажиропоток.

"Развитие региональной авиации на Дальнем Востоке - один из главных транспортных вызовов региона. Это напрямую влияет на качество жизни людей и транспортную доступность. Среди конкретных задач, требующих решения, можно перечислить создание и реконструкцию сети аэродромов, а также субсидирование авиаперевозок. Решением этих задач может стать изменение маршрутной сети, чтобы перелеты в ДФО осуществлялись напрямую, в обход авиахабов Москвы", - сказала Зворыкина.

Эксперт добавила, что реализация этой меры вкупе с субсидированием авиаперевозок позволит создать мотивацию для перевозчиков и увеличить экономическую эффективность дальневосточных аэродромов, что в свою очередь подтолкнет развитие экономики ДФО. "Дальневосточные маршруты в обход Москвы дешевле для пассажиров, в результате пассажиропоток начинает расти, а содержание аэропортов становиться дешевле. Это закономерно увеличит деловую активность", - пояснила собеседница агентства.

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