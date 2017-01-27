Арктика расширяет спектр туристических предложений

МУРМАНСК, 24 января. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Туризм в Арктику, несмотря на высокие цены туров, с каждым годом набирает популярность и расширяет спектр предложений. Это касается и круизов на лайнерах по северным морям, и походов к арктическим архипелагам, и путешествий на Cеверный полюс.

Интерес туристов понятен: здесь можно увидеть то, чего нет ни в одном другом месте планеты: китов и белых медведей, исполинские птичьи базары и лежбища моржей, айсберги и вечно покрытые снегом острова с остатками поселений первопроходцев.

Вечный лед и вечное солнце

Ледокол 50 лет Победы на Северном полюсе © Ирина Скалина/ТАСС

Самым колоритным, хотя и самым затратным из арктических круизов, остается поход на ледоколе на Северный полюс. Как рассказали корреспонденту ТАСС в компании "Атомфлот", чей крупнейший в мире атомный ледокол "50 лет Победы" осуществляет круизные рейсы к макушке планеты, регулярные походы по маршруту Мурманск — Северный полюс проводятся с 1990 года.

"Круизы пользуются большой популярностью, преимущественно у иностранных туристов. Летом 2017 года ледокол "50 лет Победы" откроет 28-й по счету туристический сезон", — сказали в компании.

До 2008 года на туристической вахте работал атомный ледокол "Ямал". А впервые на самую северную точку планеты туристов доставил атомоход "Россия" 8 августа 1990 года.

Путешествие до макушки планеты и обратно занимает около 12 суток. Порядка пяти дней нужно, чтобы достичь географической точки полюса, далее атомоход посещает острова архипелага Земли Франца-Иосифа, где можно увидеть огромные птичьи базары, белых медведей, моржей, китов, уникальные круглые камни и другие удивительные природные богатства.

Из экзотических развлечений туристам предлагают пожарить полярное барбекю, поводить хоровод вокруг точки полюса и искупаться в Северном Ледовитом океане. Кроме того, путешественники могут увидеть Северный полюс и судно из вертолета, а также насладиться видом незаходящего солнца: в самой северной точке планеты полгода длится полярный день.

Всплеск интереса туристов был в 2015 году, накануне которого Атомфлот объявил о планах прекратить круизы на полюс из-за значительного увеличения работы на Севморпути, который все активнее используется перевозчиками грузов. Тогда наплыв желающих вынудил провести за лето сразу семь вместо обычных пяти походов. За каждый рейс Арктику посещает около сотни туристов. Примерно треть из них — это туристы из Китая. Много посетителей из Германии и США.

Стоимость тура составляет от $28 000, или около 1,7 млн рублей. На сегодняшний день у Росатомфлота есть договоренность о сотрудничестве с фрахтователями вплоть до 2019 года.

По следам пионеров Арктики

Вид на поселок Лонгйир, архипелаг Шпицберген © Сергей Савостьянов/ТАСС

Очень экзотичны и туры к архипелагам Арктики — Шпицбергену, Земле Франца-Иосифа. Как сообщили корреспонденту ТАСС в компании Poseidon Expeditions, такие круизы проводятся летом, когда ледовый покров минимален, световой день максимально продолжителен, а животный мир наиболее разнообразен.

"На Земле Франца-Иосифа можно увидеть ни с чем не сравнимые арктические ландшафты, богатый животный мир и знаменитые исторические места", — рассказали в компании.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа помимо уникальной природы знаменит тем, что на нем бывали многие из первопроходцев Арктики. Здесь в попытке дойти до Северного полюса умер полярный исследователь Георгий Седов. В бухте Тихой острова Гукера, где зимовала экспедиция Седова, находится "столица" Земли Франца-Иосифа — поселок первой советской полярной станции на архипелаге. Здесь расположена база национального парка "Русская Арктика" и самое северное в мире отделение почты, откуда можно отправить открытку в любую точку планеты. На мысе Флора острова Нортбрука нашли спасение оставшиеся в живых члены экспедиции "Святая Анна" — штурман Валериан Альбанов и матрос Александр Конрад, прототипы героев "Двух капитанов" Каверина. На острове Джексона девять месяцев провели и знаменитые норвежские путешественники Нансен и Йохансен после неудачной попытки покорить Северный полюс.

На архипелаге находятся огромные птичьи базары, встречаются белые медведи и моржи. Одно из самых населенных моржовых лежбищ находится на острове Аполлонова — здесь одновременно может находиться несколько сотен животных.

Норвежский архипелаг Шпицберген, открытый для международного посещения и использования, является самым северным постоянно населенным местом. В его административном центре Лонгйире есть краеведческий музей Свальбарда, магазины и рестораны.

Второй по величине город на острове — российский Баренцбург, где компания "Арктикуголь" ведет добычу угля. С недавних пор в рамках диверсификации деятельности компания начала активно развивать туристическое направление, создала Центр арктического туризма "Грумант", и число российских туристов на острове с каждым годом растет.

На Шпицбергене есть что посмотреть — побережье состоит из живописных фьордов с гигантскими ледниками. Привлекает туристов заброшенный поселок Пирамида — бывший советский рудник, который прекратил работу в начале 90-х из-за нерентабельности.

Зима на Шпицбергене — время катания на снегоходах, наблюдения за оленями, песцами и белыми медведями (их на архипелаге, к слову, больше, чем людей, — около 3 тыс.). Летом туристы пересаживаются со снегоходов на лодки, занимаются трекингом и рыбалкой. Во время таяния льдов сюда приплывают киты, тюлени, моржи, можно наблюдать за многотысячными птичьими базарами.

Туры на Шпицберген стоят от 120 тыс. рублей, на Землю Франца-Иосифа — примерно от 550 тыс. рублей.

В "Русскую Арктику" ежегодно едут сотни туристов из десятков стран

Национальный парк "Русская Арктика" в минувшем летнем сезоне принял более 950 туристов из 40 стран мира.

Помимо ледокола, совершающего рейсы на Северный полюс, со Шпицбергена сюда заходит судно "Си Спирит", а в ходе круиза по Северному морскому пути делают остановку лайнеры "Хансеатик" и "Капитан Хлебников". Среди арктических путешественников прошлого турсезона было больше всего граждан Китая (28%), а также Германии и Швейцарии. Впервые нацпарк посетили туристы из Азербайджана, Индонезии и Омана. Русских путешественников по-прежнему немного — только 6%.

Национальный парк "Русская Арктика" создан в июне 2009 года. Это самая северная и самая большая особо охраняемая природная территория в России. Его площадь около 8,8 млн га. Его территория включает северную часть острова Северный архипелага Новая Земля, Большие и Малые Оранские острова и ряд других, а также полностью архипелаг Земля Франца-Иосифа. Регион является уникальным местом, где находятся крупнейшие в северном полушарии птичьи базары и лежбища моржей, обитают виды фауны, занесенные в международную и российскую Красные книги, а также расположены объекты культурно-исторического наследия, в частности остатки зимовий экспедиций конца XVI — начала XX веков и сооружений советских полярных станций, а также секретной немецкой метеостанции "Кладоискатель", которая располагалась на Земле Александры в 1943–44 годах.

Мурманские власти делают ставку на арктические лайнеры

Вид на Морской вокзал Мурманска © Лев Федосеев/ТАСС

Власти Мурманской области считают приоритетной точкой роста для региона развитие международного морского круизного туризма, в первую очередь арктического. Об этом заявляли в региональном правительстве. Помимо круизов на Северный полюс, Шпицберген, Землю Франца-Иосифа речь идет о заходах в Мурманск круизных лайнеров, следующих из Европы в Архангельск и по Севморпути.

В настоящее время власти области ведут переговоры с рядом круизных компаний о заходах в Мурманск, поскольку туроператоры уже начинают формировать сезон 2017 года. На сегодня подтверждено четыре судозахода. В правительстве региона добавили, что ведутся переговоры и с норвежскими компаниями, которые занимаются доставкой российских туристов на Шпицберген. Эти круизы также планируется вести из Мурманска.

Для развития арктического круизного туризма уже предприняты масштабные шаги в части инфраструктуры. Так, проведена реконструкция морвокзала и пирса дальних линий Мурманска — это сделано в рамках проекта строительства Мурманского транспортного узла. Пирс дальних линий был введен в эксплуатацию в январе 2015 года. В результате реконструкции его длина — 206,6 м, ширина — 19,6 м, к пирсу теперь могут швартоваться пассажирские суда длиной более 180 м, шириной 25 м и осадкой почти 6 м. Стоимость работ составила 746,755 млн рублей.

В результате реконструкции здания морского вокзала общая площадь его помещений увеличивается в два раза — до 3462 кв. м. Общая стоимость реконструкции — 461,23 млн рублей.

Еще одним важным новшеством стало включение Мурманска в перечень портов с 72-часовым безвизовым нахождением иностранцев в составе туристических групп, прибывших в регион на паромах. Это решение было принято правительством РФ летом 2016 года.

Туризм сопоставим с добычей полезных ископаемых

Арктический туризм на российском Севере может в перспективе обеспечить доход не меньше, чем добыча полезных ископаемых, заявлял руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"Арктический туризм должен стать крупной отраслью хозяйства российского Севера ", — сказал глава Ростуризма.

Он отметил, что историко-культурная и природно-климатическая специфика Арктики и приарктических территорий России создают предпосылки для развития территории, строительства новых объектов туристической инфраструктуры. Среди турпредложений могут быть катание на оленьих и собачьих упряжках, спортивный, экстремальный туризм, экологические туры, наблюдение за животными в их естественной среде обитания.

По данным Ростуризма, потенциал по приему туристов только нацпарка "Русская Арктика" — порядка 5 тыс. человек в год. Но для достижения этого показателя необходимо решить еще ряд проблем в сфере транспортного обеспечения и режима пересечения границ, считают в ведомстве.