Фестиваль национальных культур "Этнолайф" пройдет в Тюменской области

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Ежегодный фестиваль национальных культур "Этнолайф" пройдет в археологическом музее-заповеднике им. И. Я. Словцова на озере Андреевском в Тюменской области 3 сентября, сообщается на сайте учреждения.
"В фестивале, который организован с целью сохранения и развития традиционной культуры народов, проживающих на территории Тюменской области, примут участие фольклорные коллективы и солисты национально-культурных центров, мастера декоративно-прикладного творчества", - говорится в сообщении.
Как отмечается в материале, перед гостями мероприятия выступят ансамбль украинской песни "Зорецвит", вокальная группы "Хэс", ансамбль танца "Югряночка", казачий ансамбль "СветлоЯр", народный ансамбль русской песни "Сударушка", молодежный ансамбль белорусской музыки и песни "Палесье", вокальный ансамбль белорусской песни "Сузорье", коллектив Центра татарской культуры.
Для участников "Этнолайфа" пройдут выставка-продажа сувениров, мастер-классы по ковроткачеству, ткачеству, резьбе по кости, изготовлению глиняной игрушки, дегустация блюд национальной кухни народов, проживающих в регионе. Также откроется выставка "В семье единой", среди экспонатов которой - национальная одежда, украшения, бытовые предметы начала XX века. Кроме того, будет работать интерактивная площадка "Древние воины Сибири", выставки "Из глубины веков", "Чудо в сундуке", интерактивная зона "Традиционный быт коренных малочисленных народов Севера". В завершение "Этнолайфа" все желающие примут участие в танцевальном флэшмобе, отмечается в сообщении.
Музей им. И. Я. Словцова - археологический комплекс, в экспозиции которого вошли сохранившиеся украшения и предметы культа коренных народов севера. Здесь находятся фрагменты исчезнувших поселений, могильников и мансийских святилищ IX-XIII веков.