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Реактор на быстрых нейтронах БН-1200 построят на Белоярской АЭС

Новости Урала
26 августа, 14:11 UTC+3 УДОМЛЯ (Тверская область) область) 26, августа. /ТАСС
Проект будет дорабатываться, но решение уже однозначно принято, сообщил заместитель директора "Росэнергоатома" Станислав Антипов
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© Донат Сорокин/ТАСС

УДОМЛЯ (Тверская область), 26 августа. /ТАСС/. Новый реактор на быстрых нейтронах БН-1200 построят на Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области. Об этом журналистам сообщил заместитель директора "Росэнергоатома" Станислав Антипов.

"Этот проект (БН-1200 - прим. ТАСС) будет дорабатываться, но решение уже однозначно принято, что БН-1200 в нашем понимании, решения корпорации ("Росатом" - прим. ТАСС) пока нет, будет строиться на площадке Белоярской станции", - сказал он.

Антипов отметил, что стоимость строительства нового энергоблока будет на 15% дороже, чем реактора типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор - прим. ТАСС).

"Стоимость БН-1200 конкурентна. Она на 10-15% дороже, чем ВВЭР. Сегодня мы строим блоки в мире примерно дешевле, чем развитые страны, на уровне корейских блоков... Американцы и французы строят дороже, поскольку все определяется уровнем стоимости оборудования", - уточнил замдиректора "Росэнергоатома".

Смотрите также

Решение о строительстве реактора БН-1200 в Свердловской области пока не принято

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