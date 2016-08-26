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Челябинский завод направил шесть тракторов на Таймыр

Новости Урала
26 августа, 14:48 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 26, августа. /ТАСС
Шесть болотоходных машин типа Т10МБ, выпущенных Челябинским тракторным заводом, отгружены на Крайний Север по заказу предприятия "Таймыргеофизика"
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© АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

ЧЕЛЯБИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Шесть болотоходных тракторов типа Т10МБ, выпущенных Челябинским тракторным заводом (ЧТЗ, входит в "НПК "Уралвагонзавод"), отгружены на Крайний Север по заказу предприятия "Таймыргеофизика". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе предприятия.

"Шесть болотоходных машин типа Т10МБ, выпущенных Челябинским тракторным заводом, отгружены на Крайний Север по заказу предприятия "Таймыргеофизика". ЧТЗ выиграл конкурс на поставку этой техники", - пояснили в пресс- службе.

На предприятии добавили, что заказчики целенаправленно выбрали именно болотоходные тракторы с механической трансмиссией и двигателем Д-180: машинам предстоит работать в суровых условиях, а это уже проверенные в северных широтах агрегаты. Пять из них - тягачи со сцепными устройствами для транспортировки различного геофизического оборудования - буровых установок, сейсмостанций, а еще бульдозер, предназначенный для планировочных работ, прокладки и расчистки дорог-зимников. Машины серийные, штатно оснащены предпусковыми подогревателями двигателя и двойным стеклопакетом.

Техника по железной дороге отправлена в порт Красноярска, откуда водным путем по Енисею будет доставлена на полуостров Таймыр.

Челябинский тракторный завод работает с 1933 года, выпускает тракторы, бульдозеры, трубоукладчики, дизельные двигатели и запчасти к ним. В 2015 году было выпущено 480 тракторов, в 2016 году планируется выпустить более 1,1 тыс. единиц техники.

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