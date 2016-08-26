Челябинский завод направил шесть тракторов на Таймыр

Первая деревянная мечеть XIX века Тюменской области открылась после реконструкцииНовости Урала 26 августа, 15:52
Владельцы девяти объектов самостроя в СВАО Москвы согласились на добровольный сносЭкономика и бизнес 26 августа, 15:44
Источник: центр подмосковных Люберец перекрыт из-за угрозы взрываПроисшествия 26 августа, 15:43
На подготовку Кемерова ко Дню шахтера направили 4,9 млрд рублейСибирь 26 августа, 15:37
Обвиняемый в захвате отделения "Ситибанка" в Москве арестован на два месяцаПроисшествия 26 августа, 15:34
Рогозин назвал Россию "кулаком в горле Запада"Политика 26 августа, 15:34
ЛДПР выступает против импорта продовольствия в РФЭкономика и бизнес 26 августа, 15:26
Минфин выступает против "лобового запрета" биткоиновЭкономика и бизнес 26 августа, 15:17
История одной "тридцатьчетверки": как восстанавливали танк-участник Курской битвыНовости Урала 26 августа, 15:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Шесть болотоходных тракторов типа Т10МБ, выпущенных Челябинским тракторным заводом (ЧТЗ, входит в "НПК "Уралвагонзавод"), отгружены на Крайний Север по заказу предприятия "Таймыргеофизика". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе предприятия.
"Шесть болотоходных машин типа Т10МБ, выпущенных Челябинским тракторным заводом, отгружены на Крайний Север по заказу предприятия "Таймыргеофизика". ЧТЗ выиграл конкурс на поставку этой техники", - пояснили в пресс- службе.
На предприятии добавили, что заказчики целенаправленно выбрали именно болотоходные тракторы с механической трансмиссией и двигателем Д-180: машинам предстоит работать в суровых условиях, а это уже проверенные в северных широтах агрегаты. Пять из них - тягачи со сцепными устройствами для транспортировки различного геофизического оборудования - буровых установок, сейсмостанций, а еще бульдозер, предназначенный для планировочных работ, прокладки и расчистки дорог-зимников. Машины серийные, штатно оснащены предпусковыми подогревателями двигателя и двойным стеклопакетом.
Техника по железной дороге отправлена в порт Красноярска, откуда водным путем по Енисею будет доставлена на полуостров Таймыр.
Челябинский тракторный завод работает с 1933 года, выпускает тракторы, бульдозеры, трубоукладчики, дизельные двигатели и запчасти к ним. В 2015 году было выпущено 480 тракторов, в 2016 году планируется выпустить более 1,1 тыс. единиц техники.