История одной "тридцатьчетверки": как восстанавливали танк-участник Курской битвы

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Видеоисторию танка Т-34, который принимал участие в Курской битве в составе 4-й танковой армии, опубликовал крупнейший в России частный музей военной техники Уральской горно-металлургической компании (УГМК).
"Среди экспонатов коллекции Музея военной техники УГМК есть ходовой танк Т-34-76 образца 1942 года. Его обнаружили поисковики в Калужской области, он был отреставрирован и воссоздан. Корпус и ходовая часть танка Т-34 были произведены на заводе в Нижнем Тагиле во время Великой Отечественной войны", - сказали в пресс-службе УГМК.
Накануне Т-34 провезли через весь Екатеринбург, чтобы установить на фестивале компьютерных игр "Киберфест".