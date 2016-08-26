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Задержка ввода БН-800 и АЭС-2006 не повлияют на годовую выработку АЭС "Росэнергоатома"

Новости Урала
26 августа, 15:09 UTC+3 УДОМЛЯ (Тверская область) область) 26, августа. /ТАСС
Концерн ищет ресурсы на остальных блоках, чтобы достичь показателя в 200 млрд кВт.ч электроэнергии
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УДОМЛЯ (Тверская область), 26 августа. /ТАСС/. Задержка ввода реактора на быстрых нейтронах БН-800 (Белоярская АЭС) и новейшего атомного реактора АЭС-2006 (Нововоронежская АЭС) не повлияют на годовую выработку электроэнергии атомными станциями "Росэнергоатома". Об этом сообщил замдиректора концерна Станислав Антипов, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы немного задержались с пуском с быстрым реактором на Белоярской АЭС и первым АЭС-2006 Нововоронежской станции. <…> Установлено было порядка 200 млрд кВт.ч электроэнергии выработать, никто с нас этих обязательств не снимает и не уменьшает. Мы ищем свои ресурсы на остальных блоках, которые есть, чтобы этого показателя достичь", - отметил он. "На снижение выработки это не повлияет", - уточнил Антипов.

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Замдиректора концерна пояснил, что БН-800 находится на номинальной мощности. "Нововоронежский блок после ревизий, думаю, будет включен повторно. Я думаю, что мы максимально быстро его испытания проведем, и он будет максимально быстро работать на полную мощность. Но независимо от того, что они не довыработали, мы работаем с оставшимися блоками, чтобы ту недовыработку компенсировать", - сказал Антипов.

Как ранее сообщал ТАСС, выработка электроэнергии атомными станциями "Росэнергоатома" в 2016 году прогнозируется на уровне 199-200 кВт.ч.

Реактор БН-800 Белоярской атомной электростанции (Свердловская область) в августе вышел на 100% мощность и находится на этапе сдачи в промышленную эксплуатацию. Новейший, самый мощный в России и не имеющий аналогов в мире атомный энергоблок N6 на Нововоронежской АЭС 5 августа выдал в энергосистему страны первые 240 МВт энергии.

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