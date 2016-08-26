Сотрудникам "Южуралзолота", нарушившим правила безопасности, грозит до семи лет заключения

ЧЕЛЯБИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Двое сотрудников шахты "Центральная" (ОАО "Южуралзолото") предстанут перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, в результате которого погибли двое рабочих. Им грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Челябинской области.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника подземного горного участка шахты "Центральная" ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" Евгения Дризголовича и горного мастера Рузиля Идрисова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Им грозит до семи лет лишения свободы", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, 25 ноября 2015 года Идрисов и Дризголович поочередно провели обход горного участка, в котором двое проходчиков осуществляли выработку горной массы. Обвиняемые обнаружили, что в одном из мест выработки на протяжении 6 м отсутствуют крепежные конструкции, однако, нарушив правила безопасности при проведении горных работ, не проконтролировали устранение этого недостатка и покинули участок. Вечером 25 ноября на неукрепленном участке произошел обвал горной породы, в результате которого смертельные травмы получили двое шахтеров.

"Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд", - добавили в СК.

Открытое акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" - одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объему производства и запасам. Активы предприятия включают месторождения в Челябинской области, в Забайкальском крае и в Хакасии. Группа также разрабатывает месторождения россыпного золота в Красноярском крае.