Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первая деревянная мечеть XIX века Тюменской области открылась после реконструкции

Новости Урала
26 августа, 15:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, августа. /ТАСС
На месте старой мечети фактически было возведено новое здание общей площадью 267 кв м, совершать намазы в нем могут более 300 верующих одновременно
Материал из 1 страницы
© Правительство Тюменской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Первая деревянная мечеть Тюменской области, построенная в 1801 году в поселке Андреевский, открылась после реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В Тюменской области представители разных национальностей и вероисповеданий живут в мире и согласии, открытие мечети - это еще один важный шаг к сохранению древних традиционных ценностей, укрепления мира и добросердечности", - отметил губернатор Владимир Якушев на церемонии открытия.

Как отметил председатель Духовного управления мусульман Тюменской области Зиннат Садыков, мечеть была построена за короткое время "общими усилиями органов власти, общественности, бизнесменов и простых жителей. Это путь к братству и единению", - подчеркнул он.

По его словам, в поселке на месте старой мечети фактически было возведено новое здание общей площадью 267 кв м, стоимость реконструкции не уточняется. Вместимость мечети увеличилась в шесть раз, совершать намазы в ней могут более 300 верующих одновременно.

Первая деревянная мечеть Тюменской области была построена в 1801 году в ауле Индряй (современный поселок Андреевский - прим. ТАСС). В советское время мечеть была закрыта, открытие состоялось 18 октября 1991 года. Вопрос о реконструкции существующего культового объекта рассмотрен местной мусульманской религиозной организацией на общем собрании прихожан в феврале 2014 года. В этом же году при поддержке правительства Тюменской области начались работы по воссозданию мечети в связи с аварийным состоянием здания.

По данным областного управления Министерства юстиции, на 1 июля на территории области зарегистрировано и действует 87 мусульманских религиозных организаций, функционирует более 80 мечетей. 12 мусульманских культовых объектов находятся в стадии восстановления (ремонта) и воссоздания (реконструкции и нового строительства).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
16
Военные объекты прикрыли от удара авиации "противника" на учении РЭБ под Екатеринбургом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
10
Уральские геологи передадут крымским коллегам кристаллы магнетитов
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете
2
Рогозин назвал Россию "кулаком в горле Запада"
3
Центр подмосковных Люберец перекрыт из-за подозрительного предмета
4
Глава профильного комитета Госдумы с понимаем относится с идее курортного сбора
5
Россия первая в мире успешно испытала детонационный жидкостный ракетный двигатель
6
Экс-офицер ФСО и вице-президент союза десантников РФ арестованы по делу Шакро Молодого
7
Рыночные метры: что нужно знать о новом налоге на недвижимость
Темы дня
Реклама