Первая деревянная мечеть XIX века Тюменской области открылась после реконструкции

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Первая деревянная мечеть Тюменской области, построенная в 1801 году в поселке Андреевский, открылась после реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"В Тюменской области представители разных национальностей и вероисповеданий живут в мире и согласии, открытие мечети - это еще один важный шаг к сохранению древних традиционных ценностей, укрепления мира и добросердечности", - отметил губернатор Владимир Якушев на церемонии открытия.
Как отметил председатель Духовного управления мусульман Тюменской области Зиннат Садыков, мечеть была построена за короткое время "общими усилиями органов власти, общественности, бизнесменов и простых жителей. Это путь к братству и единению", - подчеркнул он.
По его словам, в поселке на месте старой мечети фактически было возведено новое здание общей площадью 267 кв м, стоимость реконструкции не уточняется. Вместимость мечети увеличилась в шесть раз, совершать намазы в ней могут более 300 верующих одновременно.
Первая деревянная мечеть Тюменской области была построена в 1801 году в ауле Индряй (современный поселок Андреевский - прим. ТАСС). В советское время мечеть была закрыта, открытие состоялось 18 октября 1991 года. Вопрос о реконструкции существующего культового объекта рассмотрен местной мусульманской религиозной организацией на общем собрании прихожан в феврале 2014 года. В этом же году при поддержке правительства Тюменской области начались работы по воссозданию мечети в связи с аварийным состоянием здания.
По данным областного управления Министерства юстиции, на 1 июля на территории области зарегистрировано и действует 87 мусульманских религиозных организаций, функционирует более 80 мечетей. 12 мусульманских культовых объектов находятся в стадии восстановления (ремонта) и воссоздания (реконструкции и нового строительства).