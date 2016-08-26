Российская премьера фильма Федорченко "Железная дорога" состоится на Урале в "Ночь кино"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Российская премьера фильма Алексея Федорченко "Железная дорога" состоится в Екатеринбурге в рамках акции "Ночи кино". В пятницу режиссер рассказал о картине и ее судьбе в кинопрокате на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Фильм вышел в 2007, на следующий год мы ждали прокат, заключили контракты. Но произошел кризис, тогда все договоры были расторгнуты, я стал снимать "Овсянки". Кинокартина была показана в Италии, Бразилии, Америке. В Екатеринбурге состоится российская премьера, спустя столько лет. Лента очень интересная, яркая: это сказка для взрослых, современное фэнтези", - сообщил Федорченко.

Вход на премьеру "Железной дороги" в "Ночь кино" будет бесплатным. "Я считаю очень важным, что из работ уральских режиссеров мы выбрали именно эту картину. Неправильно, когда уходит очень много творческих сил на создание фильма, а он не появляется на больших экранах", - сказал Сергей Федяков, директор кинотеатра "Салют", где будет проходить премьера.

Что еще интересного произойдет в эту ночь на Урале

Для зрителей Екатеринбурга в "Ночь кино" состоится еще одна премьера - документальный фильм Алены Тремазовой о молодых поэтах нашего времени "На дне города", которая пройдет в Областной библиотеке для детей и юношества. В Челябинске тоже состоятся две премьеры российских режиссеров, но организаторы держат названия картин в тайне - это сюрприз для зрителей. Увидеть российские новинки можно в кинотеатре "Знамя" после основной для всей страны программы.

Окунуться во времена перестройки предлагают в "Ельцин-центре", где зрителей ожидает программа "Кино 90-х. В поисках утраченного прошлого". Три ленты помогут прочувствовать важный период нашей страны. Откроет программу фильм "Хрусталев, машину!" Алексея Германа о последних днях сталинского времени, снятый в 1998 году, его представит автор сценария, вдова Алексея Германа Светлана Кармалита. Далее любители кино увидят "Изыди!" Дмитрия Астрахана (1991 год) - о судьбе евреев в 1905 году. Завершит спецпрограмму "Тоталитарный роман" (1998 год) режиссера Вячеслава Сорокина.

В Екатеринбурге в кинотеатре "Премьер Зал Парк Хаус" в рамках проекта "Куча речи" эксперты в сфере киноиндустрии и кинобизнеса обсудят тенденции отечественного регионального кино, новые тренды видеосъемки, особенности создания и продвижения картин, проблемы финансирования и многое другое.

Основная программа

В Екатеринбурге в "Ночи кино" задействованы четыре площадки: Доме кино, в кинотеатр "Салют", в Дом музыки и Литературный квартал. Акция пройдет впервые сразу по всей стране. Одновременно в 20:00 начнется показ трех фильмов в режиме нон-стоп: "Легенда № 17" Николая Лебедева, "Батальонъ" Дмитрия Месхиева и анимационная лента "Смешарики. Легенда о золотом драконе" Дениса Чернова. Эти картины были выбраны зрителями в ходе интернет-голосования на сайте "Год Российского кино".