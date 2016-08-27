В ряды "Юнармии" вступили 140 школьников из Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. В возрожденное Всероссийское молодежное военно-патриотическое движение "Юнармия" вступили 140 школьников Свердловской области. Торжественная церемония присяги первых юнармейцев состоялась в музее "Боевая Слава Урала" в Верхней Пышме. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Юнармия" призвана объединить всех, кто любит свое Отечество, искренне хочет, чтобы наша страна была великой и непобедимой. Те, кто принимали присягу сегодня, в их руках будет судьба нашей страны. Нашему поколению небезразлично, в чьих руках окажется наше государство", - сказал заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Евгений Устинов.

Первым свердловским юнармейцам вручили знамя всероссийского движения.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на начальника Главного штаба движения Дмитрия Труненкова, отделения "Юнармии" созданы в 81 регионе России из 85. Инициативу министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу о создании Всероссийского молодежного военно-патриотического движения "Юнармия" поддержал президент РФ Владимир Путин.

Цель движения - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и ее народам, героям, выдающимся ученым и полководцам. Вступить в движение может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.

Юнармейцы в свободное от учебы время будут, в частности, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных мероприятиях, а также смогут получить дополнительное образование и навыки оказания первой помощи.