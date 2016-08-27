Кибертанкисты и новый виртуальный супершлем: в Екатеринбурге проходит GadgetShow

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Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"

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В Екатеринбурге открылась международная выставка Gadget Show. На площади 20 тыс. кв. м представлены крупнейшие мировые IT-компании и производители компьютерного хай-тека, такие как Wargaming, Microsoft, Intel, Sony и другие. Выставочная площадь состоит из пяти зон, на которых демонстрируются новинки мобильных, компьютерных и цифровых устройств и дизайна. Кроме того, в рамках выставки проходит презентация шлема виртуальной реальности нового поколения Antvr Kit 2 – уникальная современная технология, позволяющая свободно перемещаться в виртуальном пространстве.

Кроме того, на выставке можно поболеть за свою команду на фестивале компьютерного спорта "Киберфест". Участники "Киберфеста" соревнуются в играх World of Tanks, CS:GO, Dota2, Mortal Kombat X и Fifa 16 на PlayStation4.

Выставка Gadget Show - в фотогалерее ТАСС.