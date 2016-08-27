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Порядка 300 жителей Тюмени приняли участие во Всероссийском субботнике, несмотря на дождь

Новости Урала
27 августа, 15:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, августа. /ТАСС
Тюменцы очистили от мусора берег Андреевского озера
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Всероссийский экологический субботник "Зеленая Россия" собрал в субботу в Тюмени около 300 человек. Жители города во главе с депутатом Госдумы РФ, президентом общероссийского экологического общественного движения "Зеленая Россия" Анатолием Карповым очистили от мусора берег Андреевского озера. Об этом корр. ТАСС сообщил один из организаторов субботника Геннадий Шантуров.

"Всероссийский субботник собрал сегодня порядка 300 неравнодушных к вопросу экологии тюменцев. Вместе с Анатолием Карповым они очищали берег озера от мусора, несмотря на то, что во время уборки пошел ливень. Это не испугало "зеленых" активистов, и они продолжили очищать пляж от бытовых отходов", - сказал Шантуров.

По его словам, не обошлось на субботнике и без неприятного инцидента: автомобиль подрядной организации не довез собранный мусор до полигона твердых бытовых отходов и выгрузил его в лесу. "Анатолий Карпов жестко осудил этот поступок и сказал, что нужно преследовать и наказывать тех, кто так халатно относится к труду людей и природе своего края", - отметил Шантуров, добавив, что в целом всероссийский субботник в Тюмени прошел "на позитивной ноте". Для участников экологической акции работала полевая кухня, играла музыка. В завершении первого дня субботника Карпов посвятил десятки юных жителей города в "зеленых" пионеров.

"Мы уже не первый год проводим всероссийский субботник в конце августа перед началом учебного года. В этом году обойдемся не одним днем, а в течение месяца будут проходить субботники по всей стране. Мне кажется, в последние годы у нас изменилось отношение к экологии, природе, чистоте. Каждый может помочь сохранять наши леса и парки в чистоте", - привел организатор субботника слова Карпова.

Всероссийский экологический субботник "Зеленая Россия" ежегодно проходит в конце августа. Его инициатором стал Анатолий Карпов. Депутатская инициатива была поддержана Минприроды России, Росприроднадзором и корпорацией "Госстрой". В этом году акция проходит под названием "Страна моей мечты!". Она продлится месяц: бороться за чистоту территорий будут с последней субботы августа до последней субботы сентября.

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