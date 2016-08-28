Прокуратура проверяет факт массовой гибели рыбы в водоеме Нижнего Тагила

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в Черноисточинском водохранилище в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

"Прокуратура Свердловской области организовала проверку по факту массовой гибели рыбы в Черноисточинском водоеме. Специалисты отобрали пробы воды, по результатам исследования которых можно будет назвать причину", - отметила она.

Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы свердловского управления Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева, к ним информация о море рыбы пока не поступала. "Данных о том, что в водоеме массово гибнет рыба, у нас нет. Однако с этим водоемом сложилась сложная ситуация: из-за жары обмелели реки, которые его питают, и в водохранилище начали гнить водоросли", - сказала она. Лукьянцева добавила, что сейчас Роспотребнадзор дал рекомендацию использовать воду из озера только в технических целях.

Черноисточинское водохранилище является источником питьевой воды для населения Нижнего Тагила и промышленных предприятий. Ранее природоохранная прокуратура города начала проверку по факту подачи непригодной для питья воды потребителям муниципалитета. По их данным, во второй половине августа качество питьевой воды в Нижнем Тагиле ухудшилось - появился гнилостный запах. Там добавили, что надзорный орган уже обращал внимание на качество воды в Нижнем Тагиле.

Областное управление Роспотребнадзора признало воду в Черноисточинском водохранилище непригодной для питья. Жителям Дзержинского района и Гальяно-Горбуновского массива, в которых проживает около 150 тыс. человек, рекомендовано употреблять покупную воду или воду из проверенных артезианских скважин.

Водоем имеет также культурно-оздоровительное и рекреационное значение и является ландшафтным заказником Свердловской области. Его максимальная глубина равна 7 м, а общая площадь - 28,2 кв. км.