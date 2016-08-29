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Два человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Тюменской области

Новости Урала
29 августа, 8:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа./ТАСС
На автодороге Червишево - Богандинский - Чаплык перекрыты обе полосы движения
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа./ТАСС/. Два человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на автодороге Червишево - Богандинский - Чаплык в Тюменской области в результате столкновения двух автомобилей. На трассе перекрыты обе полосы движения, сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции.

"В понедельник в восьмом часу утра на автодороге в Тюменском районе столкнулись Kia и Subaru. По предварительным данным, автомобиль Kia мог попасть в водяной клин на дороге, после чего машину вынесло на встречную полосу. В результате аварии погиб водитель Kia, ребенок, на вид лет пяти, умер на руках у родителей", - сказали в пресс-службе.

На данный момент оказывается помощь остальным пострадавшим. "По предварительным данным, один ребенок школьного возраста с тяжелой травмой головы доставляется бригадой скорой помощи в лечебное учреждение, три бригады работают на месте ДТП", - добавили в ведомстве.

Всего в автомобиле Subaru находились четыре взрослых и двое детей, а в Kia ехал только водитель. "Предварительно, дети перевозились без удерживающих устройств", - резюмировали в пресс-службе.

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