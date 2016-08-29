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Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Югре

Новости Урала
29 августа, 9:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, августа. /ТАСС
Один из водителей получил травмы
Материал из 1 страницы
© Алексей Филиппов/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей на дороге Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе Югры. Об этом сообщило управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

"По предварительным данным, в понедельник около 7 часов утра (05:00 мск) на 616-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск водитель автомобиля Chevrolet Lanos выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Rover. В результате ДТП три пассажира Lanos, а также водитель Rover погибли на месте ДТП, водитель Chevrolet получил травмы", - говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают полицейские, причины и обстоятельства автоаварии устанавливаются.

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