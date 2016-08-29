Энергетики устранили более 20 аварий, которые произошли из-за урагана на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа./ТАСС/. Энергетики устранили более 20 аварий, которые произошли из-за урагана в Свердловской области. Об этом сообщили ТАСС в отделе по связям с общественностью "Облкоммунэнерго".

"За эти выходные на электросетях "Облкоммунэнерго" произошло более 20 аварий как в низковольтных сетях, так и на линиях высокого напряжения. На данный момент все объекты восстановлены", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, из-за сильных порывов ветра в зоне ответственности Первоуральского района коммунальных энергетических сетей (РКЭС) было зафиксировано три обрыва проводов и два коротких замыкания на линиях.

"В результате без света около двух часов оставались около 400 потребителей частного сектора. А в Кушвинском РКЭС без электричества находились 190 жителей. Короткие замыкания и обрывы также были зафиксированы в Артемовском, Полевском, Талице и Асбесте", - добавила она.