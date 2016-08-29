Челябинец получил восемь лет колонии за попытку сбыта более 1 кг наркотиков

ЧЕЛЯБИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Житель Челябинска приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропного вещества в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Челябинской области.

"Осужден 30-летний житель Челябинска, задержанный сотрудниками УФСБ России по региону при попытке незаконного сбыта наркотических средств. Ленинский районный суд Челябинска признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК России ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропного вещества в крупном размере"), и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - пояснили в пресс-службе.

Как было установлено в суде, в сентябре 2015 года осужденный через интернет незаконно приобрел в Москве синтетические наркотические средства, гашиш и психотропное вещество, переведя продавцу по электронной системе 70 тыс. рублей. Через некоторое время курьерской компанией клиенту была доставлена посылка с якобы спортивным питанием. В банке находилось около 1 кг гашиша и 15 г амфетамина и МДМА.

"Посылка в целях конспирации была отправлена на чужое имя - наркодилер же приобрел бланк доверенности на получение посылок и почтовых отправлений от независимой курьерской компании", - отметили в ведомстве. Но, несмотря на все ухищрения, молодой человек был задержан, а все содержимое посылки изъято.