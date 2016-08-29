Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Челябинец получил восемь лет колонии за попытку сбыта более 1 кг наркотиков

Новости Урала
29 августа, 9:43 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 29, августа. /ТАСС
В сентябре 2015 года осужденный через интернет незаконно приобрел в Москве синтетические наркотические средства, гашиш и психотропное вещество, переведя продавцу по электронной системе 70 тыс. рублей
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Житель Челябинска приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропного вещества в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Челябинской области.

Смотрите также
Колокольцев: борьба с наркотиками - в числе приоритетов МВД РФ

"Осужден 30-летний житель Челябинска, задержанный сотрудниками УФСБ России по региону при попытке незаконного сбыта наркотических средств. Ленинский районный суд Челябинска признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК России ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропного вещества в крупном размере"), и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - пояснили в пресс-службе.

Как было установлено в суде, в сентябре 2015 года осужденный через интернет незаконно приобрел в Москве синтетические наркотические средства, гашиш и психотропное вещество, переведя продавцу по электронной системе 70 тыс. рублей. Через некоторое время курьерской компанией клиенту была доставлена посылка с якобы спортивным питанием. В банке находилось около 1 кг гашиша и 15 г амфетамина и МДМА.

"Посылка в целях конспирации была отправлена на чужое имя - наркодилер же приобрел бланк доверенности на получение посылок и почтовых отправлений от независимой курьерской компании", - отметили в ведомстве. Но, несмотря на все ухищрения, молодой человек был задержан, а все содержимое посылки изъято.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
14
Кибертанкисты и новый виртуальный супершлем: в Екатеринбурге проходит GadgetShow
16
Военные объекты прикрыли от удара авиации "противника" на учении РЭБ под Екатеринбургом
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Городские власти и полицейские проверяют павильоны возле метро "Электрозаводская"
2
В брюссельском Институте криминологии прогремел взрыв
3
Российские министерства и ЦБ проверят на готовность к работе в условиях военного времени
4
В Москве ночью стартует вторая волна сноса самостроев
5
На юго-западе Москвы неизвестный из травматики ранил в голову молодого человека
6
Главнокомандующий РВСК отдал приказ своим подразделениям прекратить огонь
7
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
Темы дня
Реклама