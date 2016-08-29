Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Движение поездов ограничено в Челябинской области из-за грозы

Новости Урала
29 августа, 10:06 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, августа. /ТАСС
Технологическое нарушение на подстанции не вызывало сбоев в подаче электроэнергии населению, однако стало причиной ограничения движения поездов на участке Куйбышевской железной дороги
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Движение поездов ограничено на участке Куйбышевской железной дороги в Челябинской области из-за грозы, которая привела к технологическим нарушениям на подстанции этой железной дороги. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе межрегиональной распределительной сетевой компании "МРСК Урала".

Смотрите также
Энергетики устранили более 20 аварий, которые произошли из-за урагана на Урале

"Этой ночью прохождение на западе Челябинской области грозового фронта, сопровождавшегося сильным ветром, стало причиной нарушения в работе оборудования электросетевого комплекса филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго". В частности, произошло отключение двухцепной воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ "Кропачёво - Симская 1,2", усугубившееся нарушением работ защит на подстанции Куйбышевской железной дороги. Технологическое нарушение не вызывало сбоев в подаче электроэнергии населению, однако стало причиной ограничения движения поездов на участке Куйбышевской железной дороги", - сказали в пресс-службе.

ТАСС пока не удалось получить оперативный комментарий от пресс-службы Южно-Уральской железной дороги по количеству задержанных поездов и времени задержек.

Смотрите также

Кровли крыш ряда зданий в Грозном повреждены из-за сильной грозы
МЧС предупредило о грозах, граде и ливнях на Среднем Урале вечером в среду
В Чечне в результате непогоды повреждены более 60 жилых домов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
14
Кибертанкисты и новый виртуальный супершлем: в Екатеринбурге проходит GadgetShow
16
Военные объекты прикрыли от удара авиации "противника" на учении РЭБ под Екатеринбургом
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Как стать депутатом. Пошаговая инструкция
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Городские власти и полицейские проверяют павильоны возле метро "Электрозаводская"
2
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
3
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
4
На юго-западе Москвы неизвестные избили и ограбили дипломата из Конго
5
На юго-западе Москвы неизвестный из травматики ранил в голову молодого человека
6
В аэропорту Лос-Анджелеса задержали человека в костюме Зорро
7
Российские министерства и ЦБ проверят на готовность к работе в условиях военного времени
Темы дня
Реклама