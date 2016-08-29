Движение поездов ограничено в Челябинской области из-за грозы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Движение поездов ограничено на участке Куйбышевской железной дороги в Челябинской области из-за грозы, которая привела к технологическим нарушениям на подстанции этой железной дороги. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе межрегиональной распределительной сетевой компании "МРСК Урала".
"Этой ночью прохождение на западе Челябинской области грозового фронта, сопровождавшегося сильным ветром, стало причиной нарушения в работе оборудования электросетевого комплекса филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго". В частности, произошло отключение двухцепной воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ "Кропачёво - Симская 1,2", усугубившееся нарушением работ защит на подстанции Куйбышевской железной дороги. Технологическое нарушение не вызывало сбоев в подаче электроэнергии населению, однако стало причиной ограничения движения поездов на участке Куйбышевской железной дороги", - сказали в пресс-службе.
ТАСС пока не удалось получить оперативный комментарий от пресс-службы Южно-Уральской железной дороги по количеству задержанных поездов и времени задержек.