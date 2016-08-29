Вторая очередь завода по глубокой переработке зерна открылась в Тюменской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа./ТАСС/. Вторая очередь завода по глубокой переработке зерна открылась в Ишимском районе Тюменской области, первая очередь предприятия была запущена в 2014 году. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 6 млрд рублей, сообщили в пресс-служба главы региона.

"Состоялось открытие второй очереди завода по глубокой переработке зерна агрохолдинга "Юбилейный". Ишимский завод - уникальное в своем роде предприятие, имеющее в перспективе полный цикл переработки пшеницы и производящее лизин, глютен (клейковину - прим. ТАСС), этиловый спирт и кормовую смесь. Ввод производства позволит решить задачу импортозамещения для сельскохозяйственных предприятий промышленного типа, в настоящее время закупающих кормовые добавки за рубежом", - уточнили в пресс-службе.

По словам президента агрохолдинга Николая Мамонтова, теперь с одной тонны зерна можно получить 750 кг готовой продукции. По выходу на полную мощность завод будет производить 30 тыс. т лизина, 10 тыс. т глютена, 30 тыс. т кормовых добавок и 2 млн декалитров спирта в год. "Наша продукция будет востребована в России, часть планируем отправлять за границу. На нас возложены большие задачи, и у нас есть силы, чтобы с ними справиться и запустить комплекс в полном объеме в первом квартале 2017 года. На предприятии будет задействовано 200 человек", - приводит пресс-служба слова Мамонтова.

Ранее в пресс-службе правительства региона пояснили, что объем инвестиций в экономику Тюменской области в первом полугодии 2016 года вырос более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 129 млрд рублей. Увеличить объемы производства и инвестиций позволила модернизация существующих производств, импортозамещение и промкооперация, а также создание новых производств. Всего в инвестиционном портфеле региона - более 300 инвестпроектов на сумму, превышающую 1,5 трлн рублей. По информации областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, к 2021 году в Тюменской области будет создано порядка 50 тыс. рабочих мест.