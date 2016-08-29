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Уральские поисковики обнаружили останки 55 солдат, погибших на Великой Отечественной войне

Новости Урала
29 августа, 11:49 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, августа. /ТАСС
В ходе экспедиции в Белгородскую область также было обнаружено четыре медальона
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© Валерий Шарифулин/ТАСC, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Уральские поисковики обнаружили во время летней практики на территории Старо-Оскольского района Белгородской области останки 55 солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Личности двоих погибших удалось идентифицировать, сейчас идет поиск их родственников, сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

© Департамент информационной политики губернатора Свердловской области/ТАСС
© Департамент информационной политики губернатора Свердловской области/ТАСС

"Поисковый лагерь базировался на берегу реки Чуфичка, в районе сел Нижне-Атаманское и Нижнее Чуфичево, где в июле 1942 года подразделения 21 и 40 советских армий прорывались с боями из окружения. Результатом экспедиции стали обнаруженные и эксгумированные останки 55 солдат, командиров, в том числе медицинской службы РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия - прим. ТАСС) и двух детей, предположительно, попавших под обстрел во время боев", - приводит департамент слова организатора экспедиции, героя РФ, директора "Регионального центра патриотического воспитания" Игоря Родобольского.

Он также отметил, что в ходе экспедиции было обнаружено четыре медальона. "Один из них оказался без записи, два прочитаны, один находится на экспертизе. Сейчас волонтеры ищут родственников Вараксина Сергея Григорьевича (1921 года рождения, старший сержант, уроженец Кирова) и Семочкина Ивана Филипповича (1921 года рождения, младший сержант, уроженец Северо-Казахстанской области)", - добавил Родобольский.

Торжественное захоронение солдат планируется произвести 22 июня 2017 года. В экспедиции принимали участие 20 поисковиков из отрядов "Соболь" (Нижний Тагил) и "Держава" (Невьянск).

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