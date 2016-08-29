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Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на Урале

Новости Урала
29 августа, 11:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, августа. /ТАСС
По предварительным данным, водитель автомобиля Honda на скользкой после дождя дороге не справился с управлением, иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП на дороге Аромашево - Вагай в Тюменской области, сообщили в пресс-службе управления областной Госавтоинспеции.

"Авария произошла около половины одиннадцатого часа утра на 48-м километре автодороги Аромашево - Вагай. В результате столкновения автомобиля Honda с грузовиком Toyota Hino погибли три человека, в том числе ребенок, на вид лет 10", - сказали в ведомстве.

По предварительным данным, водитель автомобиля Honda на скользкой после дождя дороге на затяжном повороте не справился с управлением, вследствие чего иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком. Все погибшие были пассажирами легковой машины, водитель грузовика не пострадал.

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