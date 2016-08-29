Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП на дороге Аромашево - Вагай в Тюменской области, сообщили в пресс-службе управления областной Госавтоинспеции.

"Авария произошла около половины одиннадцатого часа утра на 48-м километре автодороги Аромашево - Вагай. В результате столкновения автомобиля Honda с грузовиком Toyota Hino погибли три человека, в том числе ребенок, на вид лет 10", - сказали в ведомстве.

По предварительным данным, водитель автомобиля Honda на скользкой после дождя дороге на затяжном повороте не справился с управлением, вследствие чего иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком. Все погибшие были пассажирами легковой машины, водитель грузовика не пострадал.