Более 500 природных пожаров произошло летом на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Более 500 природных пожаров зафиксировано этим летом в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Такая ситуация отмечена в регионе впервые с 1990 года, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"Из-за аномально жаркого сухого лета и обилия гроз сезон на территории округа выдался очень сложным. Всего за весь пожароопасный период произошло 536 природных пожаров, выгорело свыше 72 тыс. гектаров. Грозы стали причинами 97% возгораний", - сказали в администрации.

По данным пресс-службы, на данный момент все очаги пожаров потушены. "В регионе возникало до 15-18 новых лесных пожаров в сутки, при этом они стали возникать и на северных территориях округа. Такого на Ямале не было с 1990 года. Возгорания появлялись на отдалении более 600 км, чтобы добраться в такие точки, преодолеть такое расстояние, вертолетам приходилось делать сложные маршруты для возможности дозаправок", - уточнили там.

В общей сложности для тушения пожаров с воздуха было сброшено порядка 4,5 тыс. тонн воды. "Всего непосредственно на тушение с водосливными устройствами произведено более 2 тыс. вылетов вертолетов и самолетов-амфибий Бе-200. Главная задача была выполнена, угрозы жизни и здоровью людей, населенным пунктам, объектам экономики в течение пожароопасного сезона 2016 года не допущено", - добавили в пресс-службе.