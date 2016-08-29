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Два логистических центра для сельхозпродукции планируется создать на Урале к 2018 году

Новости Урала
29 августа, 13:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, августа. /ТАСС
Они будут доступны фермерам, которые выращивают небольшие партии овощей и не могут зайти в торговые сети
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Два логистических центра для хранения и переработки сельхозпродукции планируется создать к 2018 году в Свердловской области. Они строятся для поддержки индивидуальных сельхозпроизводителей, сообщил в интервью ТАСС министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов.

"По созданию таких центров могу сказать следующее: у нас две частные фирмы занимаются подобными проектами. Один склад разместится на окраине Екатеринбурга (выезд на Нижний Тагил - прим. ТАСС), а второй будет расположен в городе Камышлов. Первый центр уже на стадии завершения, а второй только проектируется", - сказал Копытов.

Он отметил, что этих центров будет достаточно для Свердловской области. Они будут доступны фермерам, которые выращивают небольшие партии овощей и не могут зайти в торговые сети. В логистическом центре же их продукцию будут готовить к продаже, а затем реализовывать.

По данным министерства, площадь и объемы продукции, которая будет поступать в эти центры, регламентированы федеральной программой ("Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания", действует до 2020 года - прим. ТАСС).

"Каждый проект подразумевает порядка 2-2,5 млрд рублей инвестиций. В случае успешной защиты проектов в Минсельхозе РФ частники, которые осуществляют строительство центров, смогут получить 20% федеральную и 5% региональную поддержки", - добавил Копытов.

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