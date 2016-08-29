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Движение поездов, прерванное на Урале из-за грозы, полностью восстановлено

Новости Урала
29 августа, 14:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, августа. /ТАСС
В воскресенье вечером прохождение локального грозового фронта, сопровождавшегося сильным ветром, стало причиной нарушения в работе электросетевого оборудования
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение на западе Челябинской области, которое было прервано из-за грозы. В результате движение поездов на Куйбышевской железной дороге полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе межрегиональной распределительной сетевой компании "МРСК Урала".

"Специалисты Златоустовских электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" полностью восстановили электроснабжение на западе Челябинской области, в том числе снято ограничение движения поездов, прерванное грозой", - сообщили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что в воскресенье вечером прохождение локального грозового фронта, сопровождавшегося сильным ветром, стало причиной нарушения в работе оборудования электросетевого комплекса филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго". В частности, произошло отключение двухцепной воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ "Кропачёво - Симская 1,2", усугубившееся нарушением работ защит на подстанции Куйбышевской железной дороги. Технологическое нарушение не вызывало сбоев в подаче электроэнергии населению, однако стало причиной ограничения движения поездов на участке Куйбышевской железной дороги.

По данным пресс-службы, создан оперативный штаб, координирующий работы по восстановлению нормальной схемы электроснабжения. Все службы филиала перешли на особый режим работы. "После окончания проверки оборудования специалистами РЖД на тяговой подстанции "Симская - Тяга" Куйбышевской железной дороги энергетики "МРСК Урала" продолжат работы по восстановлению нормальной схемы электроснабжения энергообъектов по ВЛ 110кВ "Кропачёво - Симская 1,2", - добавили в компании.

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