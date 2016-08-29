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Площадь природных пожаров в Свердловской области выросла почти вдвое

Новости Урала
29 августа, 14:11 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, августа. /ТАСС
Из 695 га 507 приходятся на Серовский городской округ
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© AP Photo/Sergey Ponomarev

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Общая площадь природных пожаров в Свердловской области выросла почти на 300 га. Сейчас в регионе зафиксировано 10 пожаров на общей площади в 695 га, сообщила пресс-служба областного управления МЧС.

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"Общая площадь природных пожаров в Свердловской области выросла почти на 300 га в период с 23 по 29 августа и составила 695 га, из них 507 га приходятся на Серовский городской округ, где зафиксировано два природных пожара. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что всего зафиксировано 10 пожаров.

Для усиления группировки 28 человек из Уральского поисково-спасательного отряда на вертолете Ми-8 доставлены на место. В тушении задействованы сотрудники МЧС, уральской базы авиационной охраны лесов и других организаций, а также лесники.

"На территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим в 25 муниципальных образованиях, в том числе в Полевском, Ирбите и Ревде", - добавили в пресс- службе.

Всего с начала пожароопасного периода 2016 года на территории Свердловской области зарегистрировано 717 природных пожаров на площади 3880,74 га, за аналогичный период прошлого года - 273 природных пожара на 1990,39 га.

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