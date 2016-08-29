Оленеводы ЯНАО могут удвоить экспорт оленины в Европу, несмотря на вспышку сибирской язвы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Оленеводы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) могут удвоить экспорт оленины в Европу, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"На днях из Финляндии в правительство ЯНАО поступила телеграмма, в которой говорится, что компания-импортер удовлетворена предпринятыми мерами по устранению вспышки сибирской язвы. Верим, что мы сможем продолжить наше плодотворное сотрудничество. Более того, мы надеемся увеличить объемы поставляемой с территории округа оленины. На текущий сезон 2016-2017 гг. это 800 тонн", - цитирует пресс-служба телеграмму.

В прошлом году округ поставил на экспорт около 400 тонн оленины, таким образом объемы планируется увеличить вдвое. "Ямал с первого дня подозрения на вспышку сибирской язвы находился в постоянном контакте с зарубежными партнерами - получателями оленины. Объективная информация о ситуации в Ямальском районе оперативно передавалась партнерам в Финляндии, Германии, Швеции. Они понимают, что мясо привитого животного абсолютно безопасно", - процитировали в пресс-службе заместителя губернатора ЯНАО, директора департамента международных и внешнеэкономических связей региона Александра Мажарова.

"На данный момент экспорт оленины никак не пострадал из- за сибирской язвы: регион еще зимой осуществил поставки, предусмотренные контрактами этого года. Следующий сезон должен начаться поздней осенью, и Ямал намерен продолжать осуществлять экспорт", - добавили в пресс-службе.

Ямало-Ненецкий автономный округ - единственный регион в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза, основное муниципальное предприятие "Ямальские олени" осуществляет поставки с 2008 года, за этот период в Германию, Финляндию и Швецию поставлено более двух тысяч тонн мяса.

В Ямальском районе округа 25 июля был введен карантин из-за сибирской язвы, погибло более 2,5 тыс. оленей. Диагноз сибирской язвы подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Первого августа скончался 12-летний подросток от кишечной формы болезни. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек, в больнице пока остается один ребенок.

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