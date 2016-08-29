Жители 550 жилых домов и детский сад на Урале остались без света из-за аварии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Жители 550 жилых домов и детский сад остались без электричества в Арамильском городском округе Свердловской области из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
"В понедельник в 12:40 (мск) в центр управления в кризисных ситуациях Свердловской области поступило сообщение об отключении электричества в Арамильском ГО. По предварительным данным, без электричества находятся 550 жилых домов: 1 - девятиэтажный, 48 - до 5 этажей, 256 - частные жилые дома, детский сад "Аленка", - сказали в пресс- службе.
Там отметили, что в ликвидации аварии задействованы сотрудники "Облкоммунэнерго" и МЧС.
"На место происшествия выехали сотрудники МЧС. Причину аварии выясняют энергетики", - уточнили в МЧС.