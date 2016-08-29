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Новым гендиректором шоу "Уральские пельмени" стал Евгений Орлов

Новости Урала
29 августа, 15:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, августа. /ТАСС
Тело предыдущего гендиректора Алексея Лютикова 10 августа было обнаружено в номере отеля в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Новым генеральным директором шоу "Уральские пельмени" вместо погибшего 10 августа Алексея Лютикова стал Евгений Орлов. Такое решение принял коллектив на собрании учредителей команды. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил один из основателей коллектива Сергей Исаев.

"Коллектив принял решение выбрать Евгения Орлова новым гендиректором команды", - пояснил он. Евгений Орлов является также гендиректором ООО "Идея фикс продакшн" и владельцем и гендиректором ООО ОТК, деятельностью которого является кафе и рестораны. Ранее Орлов возглавлял ООО "Комеди клаб продакшн", ООО "Идея фикс медиа" и ОАО "Книгоэкспорт".

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10 августа тело Лютикова было обнаружено в номере отеля в Екатеринбурге. По предварительным данным, Лютиков в номере проживал один со 2 августа, следов кражи обнаружено не было. Как сообщил ТАСС сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга, причиной смерти стала болезнь, криминального характера нет. Как сообщалось на официальной странице команды в социальной сети Facebook, на здоровье гендиректора "Уральских пельменей" отразились нагрузки и перелеты.

"Огромные эмоциональные нагрузки, перелеты, различные проблемы и споры, как в любом бизнесе, и практически круглосуточный график работы - все это не могло не сказаться на здоровье Алексея", - говорится в сообщении команды.

"Уральские пельмени" - творческое объединение из Екатеринбурга, было основано в 1993 году как команда КВН. С 2009 года "Уральские пельмени" представляют одноименное юмористическое шоу на телеканале СТС.

Лютиков в 1993 году стал капитаном команды КВН "Служебный вход", в составе которой дошел в сезоне Высшей лиги КВН 1997 года до полуфинала. С 2006 по 2011 год - директор по развитию, член совета директоров, личный советник генерального продюсера Comedy Club Production. С 2013 года - директор по собственному производству "Нового канала".

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