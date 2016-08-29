Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Председатель кредитного кооператива на Урале получил более 3 лет колонии за 12 млн ущерба

Новости Урала
29 августа, 16:19 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 29, августа. /ТАСС
Как было установлено в суде, председатель кооператива "МАРТ" Андрей Черных распорядился средствами пайщиков, выдав многомиллионный займ двум гражданам, которые деньги не вернули
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Председатель кредитного потребительского кооператива граждан "МАРТ" Андрей Черных приговорен к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы за причинение многомиллионного ущерба 70 пайщикам организации. В понедельник апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила без изменений приговор, ранее вынесенный Миасским городским судом, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила без изменения приговор, вынесенный Миасским городским судом 27 апреля 2016 года в отношении председателя кредитного потребительского кооператива граждан "МАРТ" Андрея Черных. Он был осужден по ч. 2 ст. 201 УК РФ и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за то, что причинил 70 пайщикам кооператива ущерб на сумму 12 555 910 рублей", - пояснили в пресс-службе.

Как было установлено в суде, Черных распорядился средствами пайщиков кооператива, выдав многомиллионный займ двум гражданам, которые позже деньги не вернули. Данное действие он совершил без согласия правления кооператива, без принятия залога, не потребовав коммерческого проекта и не проверив финансовое состояние и платежеспособность заемщиков.

"Обвиняемый без учета сложившейся обстановки и неспособности кооператива выполнять свои обязательства перед пайщиками продолжил принимать от них денежные средства и причинил им существенный материальный вред", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве также добавили, что суд первой инстанции, тщательно исследовав представленные доказательства, пришел к выводу о доказанности вины осужденного. Не согласившись с принятым решением, Черных и его адвокат просили приговор отменить, однако областной суд с учетом мнения государственного обвинителя посчитал доводы неубедительными.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
14
Кибертанкисты и новый виртуальный супершлем: в Екатеринбурге проходит GadgetShow
16
Военные объекты прикрыли от удара авиации "противника" на учении РЭБ под Екатеринбургом
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не поедет на сентябрьскую сессию ГА ООН
2
Четверть века в президентском кресле: факты об Исламе Каримове
3
Следствие по делу Карауловой, обвиняемой в попытке участия в ИГ, завершено
4
Москвичка пыталась покончить с собой на станции метро "Домодедовская"
5
Вашингтон и Пекин создали конкуренцию ШОС и ОДКБ
6
На Ставрополье убита кандидат в депутаты сельсовета от "Единой России"
7
СМИ: глава "Роснефти" предлагает правительству продать 50,08% акций "Башнефти" за $5 млрд
Темы дня
Реклама