Председатель кредитного кооператива на Урале получил более 3 лет колонии за 12 млн ущерба

ЧЕЛЯБИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Председатель кредитного потребительского кооператива граждан "МАРТ" Андрей Черных приговорен к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы за причинение многомиллионного ущерба 70 пайщикам организации. В понедельник апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила без изменений приговор, ранее вынесенный Миасским городским судом, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила без изменения приговор, вынесенный Миасским городским судом 27 апреля 2016 года в отношении председателя кредитного потребительского кооператива граждан "МАРТ" Андрея Черных. Он был осужден по ч. 2 ст. 201 УК РФ и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за то, что причинил 70 пайщикам кооператива ущерб на сумму 12 555 910 рублей", - пояснили в пресс-службе.

Как было установлено в суде, Черных распорядился средствами пайщиков кооператива, выдав многомиллионный займ двум гражданам, которые позже деньги не вернули. Данное действие он совершил без согласия правления кооператива, без принятия залога, не потребовав коммерческого проекта и не проверив финансовое состояние и платежеспособность заемщиков.

"Обвиняемый без учета сложившейся обстановки и неспособности кооператива выполнять свои обязательства перед пайщиками продолжил принимать от них денежные средства и причинил им существенный материальный вред", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве также добавили, что суд первой инстанции, тщательно исследовав представленные доказательства, пришел к выводу о доказанности вины осужденного. Не согласившись с принятым решением, Черных и его адвокат просили приговор отменить, однако областной суд с учетом мнения государственного обвинителя посчитал доводы неубедительными.