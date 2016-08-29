Авария, оставившая без электричества 550 домов в Свердловской области, устранена

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Энергоавария, оставившая без электричества 550 жилых домов и детский сад в Арамильском городском округе Свердловской области, устранена. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В 14:00 (мск) энергоавария устранена. Электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме. В ликвидации аварии были задействованы сотрудники "Обулкоммунэнерго Инвест", - сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщал ТАСС, в понедельник в 12:40 мск в центр управления в кризисных ситуациях Свердловской области поступило сообщение об отключении электричества в Арамильском ГО. Без электричества находились детский сад и 550 жилых домов: один девятиэтажный, 48 - до 5 этажей, 256 - частные жилые дома.