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Авария, оставившая без электричества 550 домов в Свердловской области, устранена

Новости Урала
29 августа, 16:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, августа. /ТАСС
Электроснабжение потребителей в Арамильском городском округе восстановлено в полном объеме
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© Владимир Бугаев/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Энергоавария, оставившая без электричества 550 жилых домов и детский сад в Арамильском городском округе Свердловской области, устранена. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В 14:00 (мск) энергоавария устранена. Электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме. В ликвидации аварии были задействованы сотрудники "Обулкоммунэнерго Инвест", - сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщал ТАСС, в понедельник в 12:40 мск в центр управления в кризисных ситуациях Свердловской области поступило сообщение об отключении электричества в Арамильском ГО. Без электричества находились детский сад и 550 жилых домов: один девятиэтажный, 48 - до 5 этажей, 256 - частные жилые дома.

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