Прокуратура проводит проверку из-за ЧП с ребенком в аквапарке Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа./ТАСС/. Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга проводит проверку по факту несчастного случая с ребенком в аквапарке "Лимпопо". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По поручению прокуратуры Свердловской области прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку по факту несчастного случая с несовершеннолетним ребенком в аквапарке "Лимпопо", - сказали в пресс-службе.

По предварительной информации, происшествие случилось накануне вечером. 10-летний ребенок, находясь на водных аттракционах аквапарка, захлебнулся водой. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

"Девочка была переведена на аппарат искусственной вентиляции легких. В ходе проверки будет установлено, как была организована работа спасателей", - добавили в ведомстве.

Ранее ТАСС сообщал, что 28 мая 2015 года третьеклассник захлебнулся водой во время отдыха в аквапарке, 1 июня он вышел из комы. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

Аквапарк "Лимпопо" был открыт в Екатеринбурге в 2005 году. Он стал первым и пока единственным подобным заведением в городе.