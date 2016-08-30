Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 4 млрд руб. выделят из бюджета ХМАО на улучшение жилищных условий населения

Новости Урала
30 августа, 8:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, августа. /ТАСС
За первые шесть месяцев текущего года бюджет округа исполнен с профицитом
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Более 4 млрд рублей направят на улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО-Югра) после корректировки бюджета 2016 года. За первые шесть месяцев текущего года он исполнен с профицитом. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей округа.

"На внеочередном заседании правительства автономного округа произведена корректировка бюджета Югры на 2016 год. Доходы увеличились на 8,9 млрд рублей, в основном, за счет налоговых поступлений", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщила на заседании губернатор округа Наталья Комарова, средства будут направлены на реализацию важнейших государственных программ и исполнение социальных обязательств. "Как договаривались, направляем не менее половины дополнительных доходов бюджета на улучшение жилищных условий югорчан. На эти мероприятия будет направлено 4,6 миллиарда рублей, в том числе 600 миллионов на обеспечение жильем молодых семей", - сказала губернатор.

Также на 1 млрд руб. будет увеличен дорожный фонд Югры, в том числе совокупный муниципальный дорожный фонд - на 955 млн рублей. "Многие муниципалитеты, пользуясь хорошими погодными условиями, учитывая запрос горожан на качество и состояние городских дорог, с опережением выполняли объемы дорожных работ. Сейчас у них будут необходимые финансовые ресурсы для того, чтобы выполнить обязательства перед подрядными организациями", - добавила Комарова.

Также будут дополнительно профинансированы сельхозпроизводители, малый и инновационный бизнес, физическая культура, спорт. Средства выделят и на субсидии для молодых семей и увеличение расходов на обслуживание льготных ипотечных кредитов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
14
Кибертанкисты и новый виртуальный супершлем: в Екатеринбурге проходит GadgetShow
16
Военные объекты прикрыли от удара авиации "противника" на учении РЭБ под Екатеринбургом
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
2
Правительство вносит в Думу законопроект о садоводстве и дачном хозяйстве
3
ПКР: решение о недопуске российских паралимпийцев распространяется на зимние Игры-2018
4
Источник: почти все сотрудники МУР, кроме "убойного отдела", выведены за штат
5
Источник: начальник МУР Игорь Зиновьев уходит со своего поста
6
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
7
СМИ: в КНДР казнили главу генерального штаба из-за обвинений в коррупции
Темы дня
Реклама