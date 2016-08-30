Более 4 млрд руб. выделят из бюджета ХМАО на улучшение жилищных условий населения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Более 4 млрд рублей направят на улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО-Югра) после корректировки бюджета 2016 года. За первые шесть месяцев текущего года он исполнен с профицитом. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей округа.

"На внеочередном заседании правительства автономного округа произведена корректировка бюджета Югры на 2016 год. Доходы увеличились на 8,9 млрд рублей, в основном, за счет налоговых поступлений", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщила на заседании губернатор округа Наталья Комарова, средства будут направлены на реализацию важнейших государственных программ и исполнение социальных обязательств. "Как договаривались, направляем не менее половины дополнительных доходов бюджета на улучшение жилищных условий югорчан. На эти мероприятия будет направлено 4,6 миллиарда рублей, в том числе 600 миллионов на обеспечение жильем молодых семей", - сказала губернатор.

Также на 1 млрд руб. будет увеличен дорожный фонд Югры, в том числе совокупный муниципальный дорожный фонд - на 955 млн рублей. "Многие муниципалитеты, пользуясь хорошими погодными условиями, учитывая запрос горожан на качество и состояние городских дорог, с опережением выполняли объемы дорожных работ. Сейчас у них будут необходимые финансовые ресурсы для того, чтобы выполнить обязательства перед подрядными организациями", - добавила Комарова.

Также будут дополнительно профинансированы сельхозпроизводители, малый и инновационный бизнес, физическая культура, спорт. Средства выделят и на субсидии для молодых семей и увеличение расходов на обслуживание льготных ипотечных кредитов.