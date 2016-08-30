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СК проверяет факт гибели трех рабочих "Сибгазсервиса" во время бурения на Ямале

Новости Урала
30 августа, 9:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, августа. /ТАСС
ЧП произошло вечером 29 августа в 100 километрах от села Газ-Сале
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©  Виктор Драчев/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) организовало проверку по факту гибели трех рабочих "Сибгазсервиса" во время бурения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Следствием предварительно установлено, что 29 августа около 18:00 мск в 100 километрах от села Газ-Сале сотрудниками ООО "Сибгазсервис" при бурении скважины под фундамент опоры линии электропередачи производилась откачка воды из скважины. При подъеме помпы из скважины произошла ее зацепка за металлический каркас, два работника спустились в скважину, чтобы отцепить помпу, через некоторое время у них возникли признаки плохого самочувствия, и к ним на помощь спустился третий работник. Все трое погибли", - сказали в управлении.

По данным ведомства, одно тело из скважины самостоятельно извлек начальник участка. "На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством следователя следственного отдела. Для того чтобы достать тела пострадавших, необходимо будет провести откачку воды из скважины глубиной 22 м и шириной 2,5 м. Планируется осмотр места происшествия, изъятие документов, регламентирующих деятельность организации, в том числе погибших рабочих", - добавили в пресс-службе.

Для установления причин произошедшего будет проведен комплекс криминалистических экспертиз, опрос очевидцев происшествия.

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