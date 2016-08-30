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Выпускники военных вузов, прибывшие на службу в ЦВО, получат по 120 тыс. на покупку жилья

Новости Урала
30 августа, 9:21 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, августа. /ТАСС
Уже через три года офицеры - участники военной ипотеки - смогут приобрести собственное жилье, воспользовавшись целевым жилищным займом
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Все выпускники военных учебных заведений Минобороны России, прибывшие для прохождения военной службы в соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО), получат по 120 тыс. рублей на приобретение жилья по военной ипотеке. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

"Все выпускники военных вузов на свои именные накопительные счета дополнительно получат по 120 тыс. рублей. Эта сумма будет перечислена до конца года из федерального бюджета в качестве ежегодного взноса по программе военной ипотеки. Уже через три года офицеры - участники военной ипотеки - смогут приобрести собственное жилье, воспользовавшись целевым жилищным займом, размер которого превысит 700 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе.

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Ежегодно на личный накопительный ипотечный счет каждому офицеру поступает более 245 тыс. рублей.

С начала года на территории Центрального военного округа по программе военной ипотеки приобретено около 3 тыс. квартир. "Всего же с момента действия, то есть с 2005 года, благодаря военной ипотеке жилплощадь приобрели почти 40 тыс. военнослужащих", - добавили в пресс-службе.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. Также в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, объединенная военная база Кант в Киргизии.

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