Житель Троицка получил два года колонии за избиение полицейского

ЧЕЛЯБИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Суд приговорил 45-летнего жителя Троицка к двум годам исправительной колонии общего режима за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

"Троицким городским судом осужден 45-летний местный житель Михаил Молчанов за применение опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Молчанов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима", - пояснили в пресс-службе.

Судом установлено, что вечером 5 марта 2016 года подсудимый находился в кафе "Апшерон" в городе Троицке вместе со своей супругой, которая причинила побои клиентке заведения. Администрация кафе вызвала полицию. Один из полицейских, прибывших на место происшествия, попытался доставить нарушительницу порядка в участок.

"Тогда Молчанов с целью воспрепятствовать его законной деятельности нанес ему ногами удары в грудь и в область левого голеностопного сустава, не менее двух ударов рукой в лицо, с силой бросил на лежащий на земле деревянный поддон, причинив потерпевшему повреждения различной степени тяжести", - отметили в прокуратуре.