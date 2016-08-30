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Дело возбуждено в отношении врача в ХМАО, по вине которого погиб пациент

Новости Урала
30 августа, 10:04 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, августа. /ТАСС
Врач при приеме пациента, поступившего с очевидными признаками внутреннего кровотечения, не провел диагностических исследований, неверно поставил диагноз и не провел необходимых лечебных процедур
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении врача одной из больниц города Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра (ХМАО-Югра), по вине которого скончался пациент. Об этом сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по округу.

"В отношении врача одной из больниц города Нягани возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе окружной прокуратуры, уточнили, что возбуждение уголовного дела в отношении работника медицинского учреждения признано законным.

Как уточняется, в мае врач при приеме пациента, поступившего с очевидными признаками внутреннего кровотечения, не провел диагностических исследований, неверно поставил диагноз и не провел необходимых лечебных процедур. После чего, пациент скончался в стационаре лечебного учреждения.

В ведомстве отметили, что за указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

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