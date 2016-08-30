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Уроженец Ингушетии оштрафован на 15 тыс. рублей за лжеминирование аэропорта в Челябинске

Новости Урала
30 августа, 10:19 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 30, августа. /ТАСС
По словам консультанта Калининского районного суда, злоумышленник действовал из хулиганских побуждений, не имея информации о готовящемся террористическом акте, осознавая ложность своего обращения
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Калининский районный суд Челябинска назначил 63-летнему уроженцу Ингушетии 15 тыс. рублей штрафа за то, что он в декабре прошлого года сделал ложное сообщение о минировании городского аэропорта. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила во вторник консультант Калининского районного суда Челябинска Мария Кетова.

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"Калининским районным судом Челябинска вынесен приговор в отношении 63-летнего уроженца Ингушетии Оздоева К. за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ). За телефонный звонок на пульт оператора "02", совершенный 10 декабря 2015 года, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей", - сказала Кетова.

Как было установлено в суде, своим сообщением о минировании аэропорта Оздоев хотел нарушить общественный порядок, создать панику, отвлечь силы правоохранительных органов и специальных служб. "Он действовал из хулиганских побуждений, не имея информации о готовящемся террористическом акте, осознавая ложность своего сообщения. Намеченных целей ему удалось добиться. После его звонка была произведена эвакуация пассажиров и работников из зданий аэропорта", - отметила консультант.

Максимальное наказание статьи УК, по которой судили Оздоева, пять лет лишения свободы. "Но суд учел смягчающие обстоятельства: раскаяние и состояние здоровья подсудимого. Поэтому ему был назначен штраф", - добавила она.

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